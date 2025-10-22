Fastweb + Vodafone non funziona per un down, problemi anche per BPer: pioggia di segnalazioni su Downdetector

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mercoledì 22 ottobre Fastweb + Vodafone ha fatto registrare problemi e segnalazioni a causa di un down in tutta Italia. Migliaia di utenti si sono lamentati per il malfunzionamento sul sito di riferimento, Downdetector. Le due aziende hanno confermato che “è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa” e che i tecnici sono al lavoro per il ripristino. Difficoltà anche per i clienti di Bper Banca, il portale è irraggiungibile. Tutto questo, due giorni dopo il crollo di AWS.

I disservizi, stando a Downdetector, sembrano estesi ad altre aziende come:

Tim

Iliad

WindTre

Su Facebook, sotto i post di Fastweb, c’è chi scrive: “Down completo, assistenza assente, sito irraggiungibile, app inutilizzabile, chat Whatsapp AI che risponde solamente ‘Potrebbe esserci un problema su questa chat! Torna a scrivermi più tardi’. Ma almeno leggete Facebook o Instagram e date una cavolo di risposta!”.

E ancora: “Il sito web non funziona, app nemmeno. Io sto lavorando da casa e mi serve Internet. Che sta succedendo?”.

Notizia in aggiornamento…