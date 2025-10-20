AWS down fa cadere i siti da Canva a Perplexity, Downdetector preso d'assalto: Amazon individua il problema

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 20 ottobre è stato registrato un malfunzionamento al cloud computing di Amazon. AWS (Amazon Web Services), il servizio che rappresenta il pilastro di siti e servizi, è andato in down, facendo crollare piattaforme come Canva, Perplexity, Clash Royale e Clash of Clans. Le segnalazioni su Downdetector, il sito che raccoglie proprio i commenti degli utenti sui malfunzionamenti, è stato preso d’assalto. Il colosso di Seattle ha comunicato di aver individuato il potenziale problema, legato “alla risoluzione DNS dell’endpoint API DynamoDB nella regione US-EAST-1.”.

Perché Canva e gli altri siti non funzionano

Diversi siti molto utilizzati in tutto il mondo, Canva su tutti, hanno registrato problemi la mattina di lunedì 20 ottobre.

Negli Usa, il crollo sembra essere più marcato visto che ha coinvolto per esempio Prime Video, la piattaforma di Amazon, o Snapchat.

E proprio da Amazon dipende il problema: AWS, il servizio di cloud computing (ossia di fornitura di servizi di calcolo tramite la Rete come server, storage, database e software), è andato in down, trascinandosi dietro una miriade di siti e piattaforme.

A puntare il dito contro l’azienda è stato Aravind Srinivas, il Ceo di Perplexity, che – riporta Reuters – ha affermato che la causa principale è un problema di Aws.

Secondo Downdetector, anche Alexa ha riscontrato dei problemi che impediscono la gestione dei servizi casalinghi smart come l’accensione o lo spegnimento delle luci.

Il problema individuato da Amazon

Intorno alle ore 11 (italiane), Amazon ha comunicato di aver identificato “una potenziale causa principale” del problema:

“Abbiamo identificato una potenziale causa principale dei tassi di errore per le API DynamoDB nella regione US-EAST-1. In base alla nostra indagine, il problema sembra essere correlato alla risoluzione DNS dell’endpoint API DynamoDB nella regione US-EAST-1. Stiamo lavorando su più percorsi paralleli per accelerare il ripristino. Questo problema riguarda anche altri servizi AWS nella regione US-EAST-1. Anche i servizi o le funzionalità globali che si basano sugli endpoint US-EAST-1, come gli aggiornamenti IAM e le tabelle globali DynamoDB, potrebbero riscontrare problemi. Durante questo periodo, i clienti potrebbero non essere in grado di creare o aggiornare i casi di supporto. Consigliamo ai clienti di continuare a riprovare eventuali richieste non andate a buon fine. Continueremo a fornire aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni da condividere o entro le ore 2:45 (11:45, ora italiana, ndr)”.

Amazon avrebbe consigliato agli utenti che riscontrano problemi di “continuare a riprovare” nei tentativi di accesso, secondo quando riportato da Adnkronos.

Cos’è il DNS

Il DNS (Domain Name System) è una sorta di elenco telefonico di Internet, che contiene:

un nome (l’Url, quindi l’indirizzo www.ecceteraeccetera…)

(l’Url, quindi l’indirizzo www.ecceteraeccetera…) un numero (l’indirizzo IP)

I problemi in Italia

In Italia, riporta HDBlog.it, il sito che ha registrato i maggiori problemi su Downdetector è quello di Clash Royale, con oltre 1.500 segnalazioni che riguardano prevalentemente l’impossibilità a effettuare il login.

Anche nel nostro Paese, il malfunzionamento interessa, tra gli altri:

Canva

Perplexity

Roblox

Clash of Clans

Brawl Stars