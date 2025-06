Chi è davvero Jeff Bezos, le origini e la vita prima di Amazon del miliardario che si sposa a Venezia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Jeff Bezos, 61 anni, è l’imprenditore protagonista di una epocale rivoluzione tecnologica ed economica grazie alla sua intuizione di fondare Amazon, la più grande azienda di e-commerce del globo. A maggio il suo patrimonio netto è stato stimato da Forbes in 220,9 miliardi di dollari, rendendolo la terza persona più ricca al mondo. Ha guidato Amazon sin dalla sua nascita nel 1994, trasformandola da semplice libreria online a colosso tecnologico con interessi che spaziano dalla logistica all’intelligenza artificiale, dai contenuti multimediali ai servizi cloud. Parallelamente, ha investito in settori innovativi come l’esplorazione spaziale, con la creazione di Blue Origin, e nel campo editoriale, acquistando il Washington Post. Oltre alla sua attività finanziaria, di recente è popolare anche per il suo matrimonio a Venezia con Lauren Sanchez.

Chi era prima di Amazon: origini e gavetta

Jeffrey Preston Bezos è nato il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque, nel New Mexico, e non ha ovviamente origini italiane nonostante la scelta del suo matrimonio a Venezia con Lauren Sanchez. Il suo cognome di nascita era Jorgensen, ma fu adottato e prese il cognome del patrigno cubano Miguel “Mike” Bezos.

Cresciuto tra Houston e Miami, ha dimostrato fin da giovane un forte interesse per la scienza e la tecnologia. Dopo aver frequentato scuole pubbliche, si è diplomato alla Miami Palmetto High School distinguendosi per meriti accademici.

ANSA Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez

Nel 1986 Jeff Bezos si è laureato con lode in ingegneria elettronica e informatica presso Princeton University. Durante gli studi fu membro attivo di vari club e associazioni, tra cui il Quadrangle Club e il gruppo SEDS (Students for the Exploration and Development of Space).

Dopo la laurea, il futuro imprenditore tra i più ricchi al mondo ha subito iniziato a lavorare nel settore finanziario. La gavetta di Bezos è iniziata presso aziende come Fitel, Bankers Trust e D. E. Shaw & Co., hedge fund dove è diventato vicepresidente senior all’età di 30 anni. In questa fase è nata la geniale intuizione di lanciare una sua impresa legata all’ e-commerce.

La nascita di Amazon

Nel 1994, dopo aver scoperto che l’utilizzo del web cresceva del 2300% all’anno, Jeff Bezos si licenzia e fonda Amazon in un garage di Bellevue,a Washington. Inizialmente nata come libreria online, l’azienda crebbe rapidamente, diversificando l’offerta a musica, video, elettronica e beni di ogni tipo.

Nel 1997 Amazon era già quotata in borsa e nonostante le difficoltà iniziali, soprattutto economiche, l’imprenditore decise di credere nel suo progetto. Nel 2002 lanciò Amazon Web Services (AWS), che si rivelò fondamentale per la redditività dell’azienda. Il successo fu consolidato nel 2007 con il lancio del Kindle, uno dei primi dispositivi digitali per la lettura di eBook.

Negli anni successivi, Jeff Bezos ha continuato a diversificare le attività: ha fondato l’azienda aerospaziale Blue Origin nel 2000, acquistato il Washington Post nel 2013 per 250 milioni di dollari, e co-fondato nel 2021 la società biotech Altos Labs. Nel 2021 ha lasciato il ruolo di CEO di Amazon, mantenendo quello di presidente esecutivo.

Il patrimonio di Jeff Bezos come è cresciuto nel tempo

Jeff Bezos diventa miliardario per la prima volta nel 1999, con un patrimonio stimato di 10,1 miliardi di dollari. Negli anni successivi ha vissuto variazioni significative dovute all’andamento del titolo Amazon e ad altri fattori economici. Nel 2018 raggiunse per la prima volta 150 miliardi di dollari, diventando secondo molti analisti “l’uomo più ricco della storia moderna”.

Nel 2019 il patrimonio diminuì in seguito al divorzio da MacKenzie Scott, che ricevette il 25% delle azioni Amazon possedute dalla coppia. Nonostante questo il magnate mantenne il controllo della società e continuò ad accumulare denaro. È durante la pandemia che i guadagni delle sue attività registrano un’impennata beneficiando dell’aumento del commercio online.

Oltre agli investimenti tecnologici, Bezos ha speso cifre ingenti in immobili di lusso, tra cui proprietà a Manhattan, Beverly Hills e Washington, D.C. Nel 2023 era la seconda persona più ricca d’America mentre nel 2025 la terza nel mondo.

La vita privata di Jeff Bezos.: l’ex moglie e i figli

Jeff Bezos si è sposato nel 1993 con la scrittrice MacKenzie Tuttle dalla quale ha avuto quattro figli, la coppia ha divorziato ufficialmente nel 2019. Due anni fa ha conosciuto Lauren Sanchez, conduttrice e imprenditrice, con cui ha deciso di celebrare uno sfarzoso matrimonio a Venezia.

Pochi sanno che è comparso in un cameo nel film Star Trek Beyond e ha dichiarato che il progetto Alexa fu ispirato all’intelligenza artificiale della serie.

Nel 2003 è sopravvissuto a un incidente in elicottero durante un sopralluogo per l’acquisto di un terreno per Blue Origin.

I rapporti altalenanti con Donald Trump

Tra Jeff Bezos e Donald Trump i rapporti di amicizia e collaborazione sono sempre stati da montagne russe. Inizialmente tesi, in particolare per la linea editoriale del Washington Post durante il mandato presidenziale di Trump, c’è stato un apparente riavvicinamento in vista del secondo mandato del Presidente degli Stati Uniti.

L’imprenditore ha anche contribuito con donazioni alla campagna elettorale e partecipato alla cerimonia inaugurale

Se covava sotto la cenere, la bomba è scoppiata a causa dei dazi imposti dall’amministrazione Trump che di fatto hanno penalizzato Amazon.

Nonostante ciò Ivanka Trump è stata tra gli invitati presenti al matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.