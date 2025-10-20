Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia a Bologna, dove un cittadino marocchino è stato fermato per tentato furto aggravato e successivamente arrestato per tentata rapina aggravata continuata in concorso con ignoti. I fatti sono avvenuti ieri in due diversi esercizi commerciali della città, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti del Commissariato “Due Torri – San Francesco” sono intervenuti in due occasioni distinte nel corso della giornata di ieri, entrambe legate a episodi di furto e rapina ai danni di esercizi commerciali.

Il primo intervento in via dei Mille

Il primo episodio si è verificato intorno alle 14.00 in un negozio situato in via dei Mille. Il personale del punto vendita ha notato un uomo, poi identificato come cittadino marocchino nato nel 2000, aggirarsi con fare sospetto sia all’esterno che all’interno del locale. L’uomo ha tentato di sottrarre un giubbotto del valore di €60, danneggiandolo mentre cercava di rimuovere il dispositivo antitaccheggio.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato il sospetto prima che riuscisse a lasciare il negozio. Il capo d’abbigliamento è stato recuperato e restituito al negozio. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.

Il secondo episodio in via San Vitale

Poche ore dopo, intorno alle 21.00, una seconda pattuglia delle Volanti è intervenuta a seguito di una segnalazione presso un esercizio di ristorazione in via San Vitale. In questo caso, due uomini di origine nordafricana, in evidente stato di alterazione, hanno tentato di sottrarre alcune bottiglie di alcolici, minacciando il personale del locale.

Uno dei due, identificato come il 25enne marocchino già coinvolto nel precedente episodio, ha estratto un coltello da cucina, seminando il panico tra i presenti. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo dopo un breve inseguimento, mentre il complice è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

L’arresto e i precedenti

L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale e privo di documenti, è stato arrestato per tentata rapina aggravata continuata in concorso con persone rimaste ignote. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto aveva già precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Attualmente si trova in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria.

IPA