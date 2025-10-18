Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per una rapina aggravata avvenuta in un minimarket di Brescia. Un cittadino polacco di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver aggredito i proprietari del negozio durante un tentativo di furto. L’espulsione dall’Italia è stata disposta dal Questore per motivi di pericolosità sociale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto giunta tramite il numero di emergenza “112 NUE”. La segnalazione riguardava una aggressione in corso presso il minimarket “SUKHA” situato in via Cremona.

I fatti: aggressione e tentativo di furto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il cittadino polacco, 39enne, con alle spalle numerosi precedenti penali per furto aggravato, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, si è introdotto nel negozio e ha prelevato furtivamente due bottiglie di birra dagli scaffali. Ha poi tentato di oltrepassare le casse senza pagare, sostenendo che avrebbe saldato il conto in un secondo momento.

L’aggressione ai proprietari del negozio

Quando il titolare del minimarket ha invitato l’uomo a fermarsi e a restituire la merce, il soggetto, apparso da subito poco collaborativo, ha reagito con violenza. Ha aggredito il proprietario, scaraventandolo a terra nel tentativo di fuggire. Tuttavia, a causa di un evidente stato di alterazione alcolica, ha perso l’equilibrio, cadendo e rompendo le bottiglie appena sottratte. In seguito, ha brandito uno dei cocci di vetro contro i proprietari, minacciando di “distruggere e bruciare tutto il negozio”.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati rapidamente sul posto e sono riusciti a intercettare e bloccare il ladro all’esterno del minimarket. L’uomo è stato condotto negli uffici della Questura, dove, al termine delle procedure di polizia giudiziaria e sulla base degli elementi raccolti, è stato dichiarato in stato di arresto per rapina aggravata. Contestualmente, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Brescia.

La decisione del Questore: espulsione e rimpatrio

Alla luce della pericolosità sociale del soggetto e dei suoi numerosi precedenti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’avvio della procedura speciale che prevede l’espulsione dall’Italia del cittadino comunitario, con rimpatrio forzato in Polonia. Tale misura diventerà operativa una volta che l’uomo verrà scarcerato. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di reato sul territorio.

IPA