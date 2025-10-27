Vannacci scambia il gesto del ciclista Viviani per un riferimento alla X Mas: le prese in giro sui social

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Basta una X per scatenare la fantasia di Roberto Vannacci, anche quando il gesto arriva da un ciclista che si riferisce a tutt’altro. È successo sul profilo X (appunto) del generale, che in un post ha omaggiato il campione italiano Elia Viviani appena reduce dall’oro conquistato nei mondiali di Santiago del Cile. L’atleta ha suggellato la fine della gara e del campionato incrociando le braccia per mimare una X, una croce sopra per segnare la fine di una carriera memorabile. Per l’eurodeputato leghista, però, quello di Viviani è il simbolo della Decima Mas. Per questo sotto il suo post si è scatenata l’ironia degli utenti, ora con riferimenti a una famosa scena di Ricomincio da Tre con Massimo Troisi e ora con altre battute sulle spontanee associazioni del generale.

La gaffe di Roberto Vannacci

Succede lunedì 27 ottobre. Elia Viviani ha vinto l’oro ai mondiali di ciclismo di Santiago del Cile, una vittoria con la quale chiude gloriosamente una lunga carriera piena di successi. Per Viviani è “il finale di carriera che avevo sempre sognato”, queste le parole spese dopo la premiazione.

A fine gara Viviani ha incrociato le braccia per indicare la fine della sua esperienza agonistica, ma secondo l’eurodeputato Roberto Vannacci quel simbolo indicherebbe ben altro.

“Un’altra Decima per l’Italia! Elia Viviani, campione mondiale nel ciclismo su pista, così festeggia il titolo”, ha scritto Vannacci sul suo profilo X.

Come anticipato, la sua riflessione ha scatenato l’ironia sui social. Gli utenti, oltre a smentire il significato proposto dal generale, hanno tuttavia invitato Viviani a querelare l’eurodeputato.

L’ironia sui social

Tra gli ultimi commenti, leggiamo:

Robè, Robè, Robè, siente a me: ccà nun ce sta nisciuna decima, nessuna X e cosa, Robè… tu devi uscire, ti devi salvare, Robè, t’hanno chiuso dint’ ‘a stù ruol, tien o 4 pe cient, tu devi uscire, và mmiezo ‘a strada, tocc ‘e femmene, va a arrubbà, fa chello che vuo’ tu ma iesci!

L’utente si riferisce chiaramente alla scena di Ricomincio da Tre in cui Gaetano, interpretato da Massimo Troisi, fa visita a una casa in cui Robertino (Renato Scarpa) vive sotto l’egida della madre severa e conservatrice Ida (Laura Nucci). Gaetano cerca di far capire a Robertino che in quella casa vivrebbe nella frustrazione e nella privazione, se non si decide a emanciparsi per scoprire la libertà, il sesso e le bellezze della gioventù.

Nella battuta l’utente fa riferimento anche al 4 per cento che la Lega ha raggiunto in Toscana nell’ultima tornata elettorale, e lo stesso riferimento compare in altri commenti: “Roberto Vannacci, così ti abbiamo festeggiato alle elezioni regionali”. Come anticipato, altri utenti hanno taggato il ciclista invitandolo a querelare l’eurodeputato.

Il generale e la X Mas

I riferimenti di Vannacci alla X Mas non sono una novità. Nel 2024 l’eurodeputato, in occasione delle elezioni europee, partecipò a uno spot per la Lega in cui invitava gli elettori a “mettere una decima” sulla scheda, incrociando le dita fino a formare una X. Per i più Vannacci si riferiva alla X Flottiglia Mas, corpo militare fascista fondato durante la Repubblica Sociale Italiana.

Travolto dalle polemiche, Vannacci spiegò che in realtà si riferiva all’unità speciale della Regia Marina, ma da quel momento ha spesso utilizzato le accuse di fascismo per ironizzare contro le opposizioni.