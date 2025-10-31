Cori fascisti a Parma nella sede FdI, Vannacci contro chi ha girato il video: "Non origlio in casa d'altri"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il video dei cori fascisti uditi nella sede FdI a Parma ha scatenato una bufera politica. Sulla questione è intervenuto anche Roberto Vannacci, che si è scagliato contro chi ha girato il filmato: “Io non vado a origliare in casa d’altri cosa si canti o di cosa si discuta”, ha detto il vicesegretario della Lega.

Il caso del video dei cori fascisti nella sede FdI di Parma

Sta facendo il giro del web un video girato a Parma in Borgo del Parmigianino, dove c’è la sede locale di Fratelli d’Italia. Dall’interno proviene un coro sulle parole della canzone “Me ne Frego” (“Ce ne freghiamo della galera camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un bordello col manganello e le bombe a man”) e poi altri cori che inneggiano: “Duce! Duce! Duce!“.

Il video, stando alla ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, sarebbe stato girato la sera del 28 ottobre 2025, giorno dell’anniversario della Marcia su Roma. La sede FdI è usata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale.

Roberto Vannacci.

Il commento di Vannacci sul video con i cori fascisti nella sede FdI

Roberto Vannacci ha commentato la vicenda, dichiarando all’agenzia Adnkronos: “Non conosco i particolari, ma in genere non vado a origliare in casa d’altri cosa si canti o di cosa si discuta”.

Secondo il vicesegretario della Lega il caso “ha poco di interessante, se l’evento non costituisce reato, come non dovrebbe costituirlo ai sensi della sentenza della corte di Cassazione del 19 gennaio 2024, ma lascio ai magistrati la decisione, sempre che siano interpellati, e se la cosa non limita la libertà altrui, come effettivamente non la limita”.

L’affondo di Vannacci: “Magari interessa a chi da 3 anni urla al pericolo fascista e contestualmente inneggia alla rivolta sociale, si schiera dalla parte dei delinquenti e giustifica la violenza e le prevaricazioni nelle manifestazioni e nella vita sociale, invocando il pretesto del disagio giovanile, dell’iniqua distribuzione della ricchezza, della Palestina e della deriva autoritaria del governo”.

L’attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni

Il video dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia di Parma ha scatenato la pronta reazione di Elly Schlein, che ha chiamato in causa direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’attacco della leader dem: “È molto grave e aspettiamo di sentire una presa di distanza della presidente del Consiglio Meloni. O forse tacerà anche questa volta, chissà…”.

La presa di posizione di FdI

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Parma ha fatto sapere di aver preso provvedimenti in merito al video: “Già nelle scorse ore i vertici nazionali del movimento giovanile del partito hanno proceduto al commissariamento del gruppo giovanile parmense“.

Fratelli d’Italia ha risposto così alle accuse: “Non c’è bisogno che ci si dica come comportarci rispetto a situazioni su cui, da sempre, abbiamo mostrato massima chiarezza e nettezza. Non accettiamo lezioni“.