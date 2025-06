Chi è Padre Paolo Dall'Oglio scomparso nel 2013 in Siria, il cadavere sarebbe in una fossa comune

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il religioso italiano Padre Paolo Dall’Oglio sarebbe stato ritrovato morto in una fossa comune in Siria. Era scomparso nel 2013 mentre il Paese, dove era attivo da quasi 30 anni, era nel mezzo di una guerra civile aggravata dall’avanzata dell’Isis. La sorella di Dall’Oglio e il vescovo di Aleppo avrebbero però smentito la notizia.

Il supposto ritrovamento di Padre Dall’Oglio

In un’intervista sul settimanale Oggi, Antranig Ayvazian il vescovo della città siriana di Qamishli, ha dichiarato che in una fossa comune nei pressi di Raqqa, sempre in Siria, sarebbe stato ritrovato un corpo vestito in abiti religiosi.

Si tratterebbe, secondo la ricostruzione del vescovo, di Padre Paolo Dall’Oglio, religioso italiano scomparso nel 2013 nel nord della Siria. Anche il nunzio apostolico (l’ambasciatore della Città del Vaticano) a Damasco cardinal Mario Zenari avrebbe ricevuto la notizia.

“Le indicazioni sulla località del ritrovamento e sull’identificazione di Padre Paolo non sono ancora precise. Abbiamo contattato i gesuiti presenti sul territorio ma non siamo ancora riusciti ad avere conferma” ha precisato Zenari.

I dubbi sulla notizia

Fin dai momenti successivi all’uscita della notizia, la sorella di Padre Dall’Oglio, Francesca, ha dubitato della sua veridicità: “In questi anni ci sono state spesso fake news, questa per me non è una notizia vera” ha dichiarato a RaiNews 24.

Anche il vescovo di Aleppo monsignor Hanna Jallouf, ha voluto precisare che, al momento, non c’è alcuna certezza che i resti ritrovati nella fossa comune in abiti religiosi appartengano effettivamente al religioso italiano.

“Ho parlato con il nunzio apostolico di Damasco Zenari e neanche lui è stato informato, nessuno lo aveva avvisato. Ho parlato anche con i gesuiti, con i frati a Damasco e a Homs, ma nemmeno loro hanno notizie in merito” ha dichiarato Jallouf, smentendo Oggi.

Chi è Padre Paolo Dall’Oglio

Pdre Paolo Dall’Oglio è un religioso italiano, appartenente all’ordine dei Gesuiti. Fin dagli anni ’80 si è trasferito nel nord della Siria, dove ha fondato un monastero di rito cattolico orientale, aperto al dialogo tra confessioni e religioni.

Dall’Oglio aveva avuto contrasti con il regime dell’ex dittatore siriano Bashar al-Assad, quando, durante la guerra civile del 2011, si espresse per un cambio di regime del Paese, verso una democrazia che tenesse in considerazione tutte le etnie e le religioni siriane.

Espulso dalla Siria nel 2012, vi rientrò nel 2013 e si impegnò nel trattare la liberazione di ostaggi tra le varie fazioni in conflitto. Il 29 luglio di quell’anno fu però rapito e se ne persero completamente le tracce.