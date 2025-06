Chi è Peter Kern miliardario Usa che ha salvato La Perla, il re del Brunello che punta sull'intimo di lusso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il miliardario americano Peter Kern ha salvato lo storico marchio italiano di lingerie La Perla, con un investimento da 25 milioni di euro e la promessa di mantenere design e produzione a Bologna. Proprietario della tenuta simbolo del Brunello di Montalcino, Kern è stato per anni a capo del colosso dei viaggi Expedia.

Chi è Peter Kern

Peter Kern, il nuovo proprietario di La Perla, è un dirigente d’azienda con la passione per l’Italia. Da anni vive in Italia, in Toscana, ed è famoso per aver rilevato e rilanciato la tenuta simbolo del Brunello di Montalcino.

Prima di conoscere il nostro Paese però, Kern è stato per anni l’amministratore delegato di Expedia, il gruppo di siti di viaggi che controlla anche marchi come CarRentals.com, HomeAway, Trivago e Vrbo.

La sua proposta per rilevare le diverse compagnie che rappresentano la storica azienda italiana, ormai finite in liquidazione, è stata accettata anche per l’attenzione dimostrata alle radici italiane della società e alla volontà di mantenere ed espandere l’attuale forza lavoro.

Dai viaggi al vino, la passione per l’Italia

Nel 2023 acquista, insieme alla moglie, il podere del Palazzone, storica azienda vinicola del Brunello di Montalcino, che espande pochi mesi dopo acquistando altri 5 ettari di vigneti, oltre a quelli già ottenuti.

Un investimento dall’entità sconosciuta, che però si accompagna all’obiettivo di produrre tra le 50.000 e le 60.000 bottiglie di vino all’anno nella sola tenuta del Palazzone.

Pochi anni dopo, un’altra avventura italiana con La Perla, un altro investimento in cui sarebbe coinvolta anche la moglie.

Il salvataggio di La Perla

Kern, come detto, investirà 25 milioni di euro per il solo acquisto delle società in liquidazione legate al gruppo La Perla. La sua offerta non era la migliore dal punto di vista economico, superata di alcuni milioni da Lovable, Calzedonia e da un fondo turco.

La proposta di Kern è però stata accettata perché ha garantito ai 120 dipendenti della società che la produzione e il design sarebbero rimasti in Italia.

Non solo, per il rilancio del marchio, dopo anni di difficoltà, Kern punterà anche su nuove figure e avrebbe già un piano da 40 assunzioni.