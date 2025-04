"Delinquenti analfabeti e filoputiniani", Alan Friedman contro Donald Trump dopo l'annuncio sui dazi

Alan Friedman si è scagliato contro Donald Trump dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti d’America sui dazi. Il noto giornalista e conduttore televisivo ha pubblicato un tweet in cui ha parlato di “delinquenti analfabeti e filoputiniani” alla Casa Bianca, sottolineando il fatto che l’America “non è più amica” dell’Europa.

Il tweet di Alan Friedman contro Donald Trump sui dazi

Nella mattinata di giovedì 3 aprile, Alan Friedman ha pubblicato un post su X per commentare l’annuncio del presidente degli Stati Uniti d’America sui dazi. Nel messaggio del giornalista e conduttore tv si legge:

“Abbiamo capito ora che l’America di Trump non è più amica dell’Europa? La Casa Bianca è gestito da delinquenti analfabeti e filoputiniani“.

Donald Trump mostra la tabella con i dazi verso gli altri Paesi. L’annuncio del presidente degli Stati Uniti d’America ha scatenato reazioni polemiche in tutto il mondo.

Cosa prevedono i dazi annunciati da Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha annunciato dazi del 20% contro l’Unione europea. Si tratterebbe di circa la metà del 39% che, secondo il presidente, l’Europa imporrebbe ai prodotti made in Usa. Il presidente Usa ha annunciato lo stesso schema del 50% della reciprocità anche per altri Paesi.

Le sue parole: “Ci hanno derubato per anni, sono patetici”. Il riepilogo dei dazi annunciati da Trump: 20% per l’Ue, 10% alla Gran Bretagna, 34% per Cina, 24% al Giappone, al 46% per Vietnam, 32% al Taiwan, 10% per Brasile, 30% al Sudafrica, 31% per Svizzera, 49% alla Cambogia, 32% per l’Indonesia, il 26% all’India, il 15% per il Venezuela.

La reazione di Giorgia Meloni ai dazi di Trump

Giorgia Meloni ha commentato su Facebook l’annuncio di Donald Trump sui dazi. La presidente del Consiglio ha definito “sbagliata” la misura introdotta dagli Stati Uniti d’America contro l’Ue, aggiungendo che “non conviene a nessuna delle parti“.

Meloni ha poi aggiunto: “Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali”.

La chiosa finale della premier sulla reazione dell’Italia ai dazi annunciati da Donald Trump: “Agiremo nell’interesse dell’Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei”.