Esce dal carcere e si ubriaca poi aggredisce l'ex a Taranto: minacce di morte anche ai figli della donna

54enne arrestato a Taranto. Il pregiudicato è stato fermato per i reati di minaccia e atti persecutori. L’uomo, in preda alla gelosia, ha aggredito la sua ex compagna.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Capecelatro dopo che una donna ha contattato il NUE, riferendo di essere stata aggredita dal suo ex compagno. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo sulla rampa di scale del condominio, in evidente stato di agitazione.

Il racconto dell’aggressore

L’uomo, un pregiudicato di Taranto già noto alle forze dell’ordine, ha dichiarato di non riuscire a rassegnarsi alla fine della relazione con la sua ex compagna. La gelosia lo avrebbe spinto a non tollerare l’idea di una nuova relazione sentimentale della donna. Dopo una paziente opera di convincimento, gli agenti sono riusciti a calmarlo e ad allontanarlo dall’appartamento.

La testimonianza della vittima

Ristabilita la calma, il personale delle Volanti ha incontrato la presunta vittima per offrirle supporto morale e ascoltare la sua versione dei fatti. La donna ha raccontato che l’uomo, recentemente tornato in libertà dopo un periodo di detenzione, non accettava la fine della loro relazione durata circa 10 anni. Avrebbe tentato più volte, anche con violenza, di riavvicinarsi a lei, culminando in questo ultimo episodio.

Dettagli dell’aggressione

Pochi minuti prima dell’intervento della polizia, l’uomo era riuscito a entrare in casa dell’ex compagna, visibilmente ubriaco. Avrebbe minacciato di morte lei e i suoi tre figli, passando poi alle vie di fatto. Solo l’intervento della madre della donna ha evitato conseguenze più gravi.

Conclusione dell’intervento

Fortunatamente, la donna non ha riportato danni fisici ed è potuta tornare nella sua abitazione. L’ex compagno, dopo la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria competente, è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale di Taranto. Per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.