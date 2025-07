Garlasco, la madre di Andrea Sempio sbotta contro tv e giornali dallo scontrino alle telefonate a casa Poggi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Daniela, madre di Andrea Sempio, entra a gamba tesa contro alcuni giornali e tv che, a suo dire, danno per certo il coinvolgimento di suo figlio nel delitto di Garlasco, lanciando fango mediatico sul ragazzo. Uno sfogo forte, in una lunga intervista, in cui chiarisce passaggi fondamentali sull’alibi dello scontrino del 37enne. La donna dà anche la sua versione sulle telefonate fatte a casa Poggi da parte di Andrea Sempio qualche giorno prima della morte di Chiara.

Lo sfogo di Daniela Sempio

Nel corso di una diretta a Morning News, la mamma di Andrea Sempio decide di presentarsi spontaneamente davanti alla telecamera “sono uscita di casa di mia iniziativa perché sono stufa di sentire cose non vere da alcune tv e giornali senza verifiche” sbotta Daniela Sempio.

Nel corso dell’intervista si definisce stanca, insieme al figlio e al marito, di ascoltare tesi che danno per certo che Andrea sia l’assassino di Chiara Poggi.

“Mio figlio è innocente” sottolinea la donna.

Aggiunge poi che l’unica cosa che tiene in piedi la famiglia è questa consapevolezza anche se ci stanno rimettendo tutti in salute.

Parla anche degli effetti negativi sulla famiglia Sempio dovuti ad un fango mediatico basato principalmente sul nulla.

Le rivelazioni sullo scontrino

La mamma di Andrea Sempio dà la sua versione sullo scontrino su cui si fonda l’alibi del figlio e ricostruisce la mattinata di quel 13 agosto 2007 in cui è morta Chiara Poggi.

Daniela dice di essere uscita di casa dopo le 8 perché doveva recarsi a Gambolò in un negozio di telecomandi, e Andrea Sempio era in casa.

Quando è tornata, intorno alle 9.50, orario che ricorda perché ha visto l’orologio appena entrata nel suo appartamento, ha trovato il figlio ad aspettarla.

La madre riferisce che il figlio ha preso le chiavi dell’auto, usata in precedenza da lei, e si è recato a Vigevano in una libreria.

Lo scontrino, a detta della mamma, lo ha fatto Andrea Sempio, da solo, “il resto sono bufale”. Aggiunge di non essere mai andata a Vigevano quella mattina e che lei e suo marito non hanno mai creato nessun alibi per proteggere il ragazzo.

Daniela Sempio chiarisce anche due passaggi importanti al centro del dibattito sul delitto di Garlasco, e che riguardano l’ormai famoso scontrino della discordia.

Perché ha conservato lo scontrino

Lo scontrino in questione è stato conservato da lei perché in passato ha lavorato in una struttura penitenziaria e ha ricordato quando le detenute le dicevano che in ambito legale è sempre importante tutelarsi.

Per questo, nelle ore in cui arrivavano notizie sulla morte di Chiara Poggi, sorella di un amico del figlio, ha preferito conservarlo all’interno di una busta di plastica, per ogni evenienza.

La donna ha anche specificato, sempre secondo la sua versione, perché Andrea Sempio ha conservato uno scontrino di un parcheggio, atto inconsueto secondo molti opinionisti televisivi.

Il ragazzo è solito lasciare gli scontrini di qualsiasi genere sempre in auto e di solito quando si accumulano è il padre a rimuoverli.

A riprova basterebbe dare uno sguardo, anche attualmente, all’auto di suo figlio e notare questo particolare.

Infine, la madre dell’indagato si sofferma anche su una intercettazione telefonica diffusa sempre sulla questione scontrino, nei giorni in cui è stato sentito due volte il 37enne dagli inquirenti e che riguarda l’espressione “abbiamo cannato”.

Secondo Daniela Sempio, come riferitogli dai due diretti interessati, si tratta semplicemente di un commento al fatto che hanno fornito due date diverse del ritrovamento dello scontrino.

Le telefonate di Andrea a casa Poggi

Sempre a Morning News la madre di Andrea Sempio risponde alle domande sulle telefonate fatte dal figlio a casa Poggi nei giorni precedenti la morte di Chiara e che hanno destato sospetti.

Il nodo sarebbe quello legato al fatto che il figlio, pur sapendo che l’amico Marco era in vacanza, avrebbe comunque telefonato a casa.

Daniela Sempio spiega che semplicemente il figlio cercava il suo amico. Non c’era nessun legame e nessuna amicizia stretta tra la vittima e Andrea Sempio, per lui era la sorella di un suo caro amico e non ha mai parlato di Chiara con la sua famiglia.