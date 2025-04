Esce fuori strada in bici a Roscigno e sbatte contro un albero, dolore per la morte del 19enne Ebrima

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia a Roscigno, nel Salernitano, dove un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale. Ebrima Jatta, questo il nome della vittima di origine nigeriana, era in sella alla sua bici quando è finito fuori strada ed è finito contro un albero. Inutili i tentativi di soccorrerlo, il ragazzo era ospite di un centro di accoglienza.

Incidente stradale a Roscigno

Si chiamava Ebrima Jatta il giovane che è morto in un incidente stradale nella serata di venerdì 25 aprile.

Aveva 19 anni: gli è stato fatale un forte impatto contro un albero mentre si stava spostando in bicicletta.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il luogo dell’incidente

Morto dopo scontro in bici con un albero

La comunità di Roscigno, in provincia di Salerno, è scossa dopo la scomparsa di un 19enne, morto dopo uno scontro con un albero, un ulivo situato ai margini della carreggiata, lungo via Roma.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Valcalore, ma per il 19enne ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile e per lui non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei medici, il giovane era già privo di vita. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della compagnia di Sala Consilina: a loro il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Restano da chiarire le cause dell’impatto. Nessuna ipotesi è stata esclusa: Ebrima potrebbe essere stato protagonista di una manovra improvvisa per evitare un ostacolo o un’auto in sosta. Da valutare anche se fosse stato coinvolto un altro veicolo. Il ragazzo stava rientrando dopo aver fatto la spesa: potrebbe aver perso il controllo della bicicletta quindi perché sbilanciato dal peso delle buste che portava con sé.

Chi era Ebrima Jatta

Ebrima Jatta era ospite del centro di accoglienza Sai del comune degli Alburni. In Italia era arrivato con la speranza di migliorare le sue condizioni di vita e quelle della sua famiglia.

Sul luogo dell’incidente, a testimoniare il dolore dell’intera comunità, era presente anche il sindaco del comune campano, Pino Palmieri.

Su Facebook poi ha scritto: “Questa sera è deceduto Ebrima Jatta, giovane ospite del progetto SAI di Roscigno, vittima di un drammatico incidente. La sua perdita ci colpisce profondamente come comunità e lascia un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto e condiviso con lui un tratto di cammino. Ebrima era un giovane pieno di speranza, giunto nel nostro Paese con il desiderio di costruirsi un futuro migliore, e Roscigno era diventata per lui una nuova casa, un luogo di accoglienza e inclusione. La sua presenza ha rappresentato un arricchimento per tutti noi. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia di Ebrima, ai suoi amici, e agli operatori del progetto SAI che lo hanno accompagnato con dedizione e affetto nel suo percorso. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con rispetto e solidarietà nel ricordo di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto”.