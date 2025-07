Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con rapina e minacce a mano armata di cane: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Firenze, che ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 41 anni. L’uomo è stato accusato di aver aggredito una ragazza di 24 anni in via Alli Maccarani, sottraendole l’auto dopo averla minacciata e strattonata. I fatti sono avvenuti il 14 maggio 2025, mentre l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Firenze ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 41 anni. L’uomo è stato individuato come presunto autore di una rapina avvenuta in città, grazie a un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 14 maggio 2025 la vittima, una giovane italiana di 24 anni, aveva appena parcheggiato la sua Fiat Panda in via Alli Maccarani. In quel momento, l’uomo si sarebbe avvicinato portando con sé un cane di grossa taglia. Dopo aver minacciato la ragazza e aver aizzato contro di lei l’animale, l’avrebbe strattonata fuori dall’abitacolo per poi impossessarsi del veicolo e darsi alla fuga.

L’identificazione del sospettato

Le indagini, condotte con determinazione dagli agenti della Squadra Mobile di Firenze e coordinate dalla Procura, hanno permesso di raccogliere elementi utili per identificare il presunto responsabile. Nei giorni scorsi, la competente Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata immediatamente eseguita dai poliziotti fiorentini.

La posizione dell’indagato

Nonostante l’arresto, le autorità hanno sottolineato che la responsabilità dell’uomo dovrà essere accertata nel corso del processo. Al momento, il sospettato è assistito dalla presunzione di innocenza, come previsto dalla legge.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona di via Alli Maccarani, dove la giovane è stata aggredita. La presenza di un cane di grossa taglia utilizzato come strumento di minaccia ha reso la vicenda ancora più inquietante, mettendo in luce la pericolosità di simili comportamenti. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini per prevenire e contrastare episodi di rapina e aggressione.

L’impegno delle forze dell’ordine

La Squadra Mobile di Firenze ha sottolineato come il risultato raggiunto sia frutto di un lavoro investigativo accurato e tempestivo. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati contro la persona e il patrimonio, con particolare attenzione alle vittime più vulnerabili.

