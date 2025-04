Funerali Papa Francesco, sicurezza in 3D intorno a San Pietro: il video dell'imponente dispiegamento di forze

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un imponente dispositivo di sicurezza è stato messo in atto dalla Questura di Roma per garantire la sicurezza durante gli eventi che precedono i funerali del Santo Padre. Pattuglie appiedate e automontate, insieme a controlli nel sottosuolo e sorveglianza aerea, sono stati schierati per monitorare le vie di afflusso dei fedeli verso il Vaticano.

Sicurezza in superficie e sottosuolo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli equipaggi appiedati e automontati stanno pattugliando le strade principali che conducono al Vaticano. Nel sottosuolo, l’Ufficio Prevenzione Generale e soccorso pubblico ha intensificato i controlli nelle stazioni e sulle banchine della metropolitana per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Visione aerea e tecnologia avanzata

La Questura ha implementato tecnologie di nuova generazione per offrire una visione dall’alto, integrando le operazioni di sicurezza con immagini 3D remotizzate presso il Centro per la gestione della sicurezza dell’evento. Questa tecnologia consente di avere una visuale a 360 gradi sulle aree circostanti piazza S. Pietro, superando le limitazioni architettoniche.

Pattugliamento fluviale

Non meno importante è il contributo della Polizia fluviale, che sin dalle prime ore successive all’annuncio della scomparsa del Santo Padre, è impegnata in un costante pattugliamento del tratto del Tevere che attraversa la città, in particolare nei pressi di via della Conciliazione. Roma

