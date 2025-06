Garlasco e Santuario della Bozzola, l'avvocato dei due uomini coinvolti: "Chiara Poggi uccisa perché sapeva"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Chiara Poggi sarebbe stata uccisa perché a conoscenza delle ombre che si aggiravano intorno al Santuario della Madonna delle Bozzole. A caldeggiare nuovamente l’ipotesi di un legame tra il luogo di culto e il delitto di Garlasco è Flavius Savu, che insieme al connazionale romeno Florin Tanasie è stato condannato per estorsione aggravata. Oggi i due sono latitanti. Eppure Savu, al telefono con un inviato di Chi l’ha Visto?, sostiene che la 26enne avrebbe minacciato di rivelare ciò che avveniva al Santuario e per questo sarebbe stata uccisa da un sicario.

Parla l’avvocato di Flavius Savu

Un inviato di Mattino Cinque News ha chiesto all’avvocato di Savu e Tanasie se il primo abbia mai visto Chiara Poggi, Andrea Sempio o le gemelle Cappa al Santuario della Bozzola. "Non si sa, perché nessuno glielo ha mai chiesto", dice il legale.

Lo stesso aggiunge che il suo assistito sostiene "in maniera energica" che "la ragazza l’hanno uccisa perché sapeva cosa stava succedendo o fosse accaduto presso il Santuario della Bozzola". Nei fatti, tuttavia, "cosa fosse a conoscenza di Chiara Poggi non l’ha mai detto né io gliel’ho mai chiesto", aggiunge l’avvocato.

In un’altra dichiarazione – sottolinea l’inviato – Savu avrebbe dichiarato di aver firmato delle ricevute per "giustificare il denaro che avrebbe ricevuto dal Santuario", denari che i religiosi – aggiunge invece l’avvocato – gli avrebbe elargito per "cure mediche dei figli".

Il giornalista di Mattino Cinque News, infine, chiede al difensore dei due romeni se il Santuario, in realtà, corrispondeva tali cifre a Savu per "comprare il suo silenzio" sugli scandali che avvenivano presso quei luoghi. "Immagino di sì", conclude il legale.

Spunta un memoriale

Dei presunti scandali sessuali che avrebbero coinvolto don Gregorio Vitali e l’universo del Santuario della Bozzola parla anche il memoriale di un nipote di Flavius Savu. Stefanescu Koludra Cleo, questo il suo nome, ha incontrato un’avvocata per consegnarle un memoriale contenente quanto appreso da parte dello zio latitante.

Nella missiva, manoscritta e sottoscritta, si legge che Flavius sarebbe stato a conoscenza degli incontri sessuali che sarebbero avvenuti all’interno del Santuario della Bozzola e che avrebbero coinvolto, oltre a don Gregorio, anche un custode del luogo di culto al centro delle cronache. "Tutti sapevano dove fosse la chiave di accesso all’appartamento di don Gregorio", dice l’avvocata a Mattino Cinque News riferendo il contenuto del memoriale.

Ancora, Flavius Savu avrebbe raccolto la testimonianza di una ragazza durante una serata alla discoteca Le Rotonde la quale gli avrebbe raccontato di aver subito abusi sessuali nel Santuario. Proprio perché a conoscenza di questi fatti Savu avrebbe temuto per la sua vita, come riportato dal nipote nel suo documento.

Il collegamento tra il Santuario della Bozzola e Garlasco

A fare da ponte tra gli scandali che colpirono il Santuario e il delitto di Garlasco ci sono più elementi. Il primo è l’interpretazione del contenuto della pendrive di Chiara Poggi, che due mesi prima di essere uccisa fece ricerche sulla pedofilia e lo scandalo Spotlight che riguardava alcune realtà religiose degli Stati Uniti.

Tuttavia, il maggior contributo che ha caldeggiato l’ipotesi di una relazione tra la Bozzola e l’omicidio è arrivato da Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, che sostiene che Chiara Poggi sia stata uccisa da un sicario che voleva metterla a tacere proprio perché la vittima sarebbe stata a conoscenza dei fatti della Bozzola.

Fatti, questi, che sarebbero emersi nel 2014 con la condanna a carico di Flavius Savu e Florin Tanasie per estorsione aggravata. I due romeni, oggi latitanti, avevano ricattato don Gregorio Vitali chiedendo 250 mila euro per non diffondere video compromettenti che lo riguardavano.