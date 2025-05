Insulti su Facebook ai carabinieri che lo avevano ripreso in strada, 60enne nei guai a Piove di Sacco

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 60enne di Piove di Sacco è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione a mezzo stampa dopo aver pubblicato un post offensivo su Facebook. L’incidente è avvenuto il 12 maggio, quando l’uomo ha ostacolato il traffico con il suo ciclomotore.

Il fatto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nel pomeriggio del 12 maggio, una pattuglia della Stazione di Piove di Sacco ha incontrato un ciclomotore che procedeva a bassissima velocità, bloccando il traffico nel centro della carreggiata. I militari hanno utilizzato il clacson per attirare l’attenzione dell’uomo, invitandolo a spostarsi sul lato destro della strada per facilitare il flusso veicolare.

La reazione sui social

In serata, i Carabinieri hanno scoperto che sul gruppo Facebook “Sei di Piove di Sacco e Saccisica” era stato pubblicato un post dal contenuto diffamatorio nei confronti della pattuglia. Invitato in caserma per chiarimenti, l’uomo ha ammesso la propria responsabilità, scusandosi per il comportamento e assicurando di aver rimosso il post.

Le conseguenze legali

Nonostante le scuse, il 60enne dovrà rispondere delle sue azioni davanti all’Autorità Giudiziaria di Piove di Sacco. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e la colpevolezza dell’indagato potrà essere accertata solo al termine del giudizio.

Fonte foto: IPA