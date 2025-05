Lite tra un negoziante e due giovani degenera a Como, poi gli insulti ai poliziotti: nei guai un 21enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane ghanese è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale a Como. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri presso un esercizio commerciale di viale Lecco, dove una lite verbale è degenerata. La Polizia è intervenuta per sedare la situazione e ha proceduto con ulteriori sanzioni.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, verso le 18 di ieri pomeriggio, una volante è stata chiamata a intervenire presso un negozio di viale Lecco a Como. La segnalazione riguardava una lite verbale tra due uomini e il titolare dell’esercizio commerciale.

La situazione sul posto

Giunti sul luogo, gli agenti hanno trovato un 21enne del Ghana in uno stato di forte agitazione. La disputa era nata da un pagamento che il giovane riteneva non dovuto. In compagnia di un connazionale coetaneo, il giovane ha manifestato rabbia verbale durante il controllo documentale.

Conseguenze legali

Accompagnato in Questura insieme all’amico, il 21enne ha continuato con un comportamento ingiurioso e offensivo. È stato quindi identificato e denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato deferito per la mancanza del documento di soggiorno e sanzionato amministrativamente con un Ordine di Allontanamento, in base al Regolamento di Polizia Urbana.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA