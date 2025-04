Morta a Caserta la parrucchiera Sabrina Nardella, poche ore prima si era sottoposta a un intervento estetico

Giallo attorno alla morte di Sabrina Nardella, donna di 38 anni deceduta dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta. Professione parrucchiera, Sabrina abitava a Gaeta. Aveva due figli. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto l’autopsia, ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda.

Caserta, la parrucchiera Sabrina Nardella morta in una clinica privata

Il decesso è stato registrato lo scorso giovedì 24 aprile. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Caserta e hanno avuto inizio dopo che la direzione della casa di cura Iatropolis, ossia la clinica specializzata in interventi estetici in cui è morta Sabrina, ha segnalato l’accaduto.

Per ora non sono stati resi noti i dettagli della vicenda. Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, sembrerebbe che la parrucchiera 38enne si sia sentita male poche ore dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica.

I tentativi di rianimazione tramite cui i soccorritori hanno provato a salvare la donna sono risultati inutili.

Morta dopo un intervento di chirurgia estetica, le parole del sindaco di Gaeta

“Stamane ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia”. Così il sindaco del Comune pontino, Cristian Leccese.

“Sabrina – ha proseguito il primo cittadino – era molto conosciuta nella nostra città, dove svolgeva l’attività di parrucchiera nel centro cittadino. La sua scomparsa improvvisa, le cui circostanze saranno chiarite, avvenuta presso una clinica privata, non manca di suscitare tristezza e cordoglio nella nostra comunità”.

“Il pensiero corre alla sua famiglia, ai suoi due figli a cui mi stringo in un fraterno abbraccio. A loro le mie sentite condoglianze ed in questo difficile momento tutta la mia vicinanza”, ha concluso Cristian Leccese.

Gli ultimi post di Sabrina Nardella

La donna era attiva sui social. Pochi giorni fa, a Pasqua, aveva omaggiato il compleanno della figlia di 13 anni. “Doppi auguri… di buona Pasqua e di compleanno alla mia figlioletta. Siamo a 13 anni”, aveva scritto la 38enne.

“Mi auguro che la mia forza, la mia pazienza e la mia calma – aveva scritto la parrucchiera in un post pubblicato nel giorno del suo compleanno – restino delle caratteristiche immutate in me, quelle caratteristiche che mi hanno permesso di affrontare la vita in maniera serena e consapevole delle scelte fatte. Posso riassumere in due parole quello che ho imparato nella vita ed è: vai avanti”.