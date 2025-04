Morto in moto a Lazzate 14 anni dopo il figlio, l'incidente nel Monzese sotto gli occhi della moglie

È morto dopo essere caduto con la moto a 14 anni di distanza dal figlio, vittima di un altro incidente a Lazzate. La comunità del paese in provincia di Monza e Brianza si stringe nel dolore della famiglia di Sebastian Monguzzi, operaio di 54 anni deceduto in ospedale probabilmente per le conseguenze di un malore, dopo essere finito fuori strada sotto gli occhi della moglie che lo precedeva in auto.

L’incidente a Lazzate

È stata la stessa donna a soccorrere per prima il marito, dopo averlo visto cadere con la moto dallo specchietto retrovisore, in un rettilineo del comune del Monzese, nel pomeriggio del 25 aprile.

La moglie stava precedendo l’uomo in auto nella strada di ritorno verso casa dall’autolavaggio: il 54enne avrebbe perso all’improvviso il controllo del mezzo finendo rovinosamente fuori strada. Inutile l’intervento dei soccorsi, arrivati sul posto con l’ambulanza e l’elicottero: Monguzzi è morto dopo circa un’ora dal suo arrivo all’ospedale San Gerardo.

Come riportato dal Corriere della Sera, i carabinieri di Seregno sono al lavoro per ricostruire l’incidente al motociclista, sarà l’autopsia disposta eventualmente dalla magistratura a chiarire cosa abbia provocato la morte dell’operaio.

La morte del figlio

In ospedale è stata portata in codice verde anche la moglie, a causa del grande shock patito per essere costretta ad affrontare un’altra tragedia, a distanza di quasi 14 anni esatti dalla morte del figlio.

Il 23 maggio 2011, il piccolo Leonardo morì a 10 anni, investito da un’auto a Lazzate mentre attraversava la strada per andare a giocare nel parchetto vicino casa.

Il figlio della coppia fu trasportato in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano, ma morì dopo una notte di ricovero per le conseguenze troppo gravi dell’incidente.

Il lutto cittadino

Il sindaco del comune di circa 8mila abitanti tra Como e Varese, Andrea Monti, ha dedicato un messaggio di cordoglio in nome di tutta la cittadinanza sui social.

“Una grave tragedia ha colpito ieri la comunità. Un nostro concittadino ha perso la vita mentre rincasava, in sella alla sua motocicletta. Il mio e il nostro pensiero va alla moglie e alla figlia, una famiglia già duramente colpita per la perdita del piccolo Leonardo, tragicamente scomparso nel 2011. Aiutiamoli a trovare la forza per superare questo momento di dolore” ha scritto il primo cittadino di Lazzate.