Laura Dahlmeier gravissima dopo l'incidente in Pakistan, travolta da una frana: "Non ci sono segni vitali"

L’ex campionessa olimpionica di biathlon Laura Dahlmeier è rimasta “gravemente ferita” in una frana avvenuta durante un’arrampicata in vetta in Pakistan. Lo ha comunicato la sua agenzia di management, specificando che le operazioni di salvataggio sono ancora in corso, ma sono complicate dalle difficoltà di accesso alla zona dell’incidente. La 31enne tedesca è stata investita dai massi a circa 350 metri dalla cima del Laila Peak, nella catena del Karakorum.

Le condizioni della campionessa

Come riportato dal management all’agenzia tedesca Dpa, un elicottero di soccorso è riuscito a sorvolare la zona dell’incidente in quota soltanto diverse ore dopo, nella mattina di martedì 29 luglio, perché avvenuto in un’area remota della montagna.

Secondo quanto dichiarato, dalla ricognizione aerea è stato possibile osservare soltanto che la pluricampionessa è gravemente ferita e che “al momento non sono stati rilevati segni di vita“.

L’incidente in Pakistan

Laura Dahlmeier sarebbe stata travolta dalla frana a circa 5.700 metri di altitudine, nella giornata di lunedì 28 luglio, “mentre stava sciando con la sua compagna di cordata”, che ha subito lanciato l’allarme permettendo l’avvio immediato dell’operazione di salvataggio.

I soccorritori non sono però riusciti a raggiungere la 31enne per la posizione remota dell’area e per il pericolo ancora alto di caduta massi. Secondo un portavoce delle squadre di salvataggio, Faizullah Faraq, ci sarebbe però la possibilità che l’atleta sia stata soccorsa da altre persone che si trovavano vicino al luogo della frana, nella valle di Hushe.

"Un team internazionale di soccorso alpino è ora sul campo per organizzare l'operazione di recupero, con il supporto di guide e alpinisti esperti già presenti nella regione" si legge nel comunicato dell'agenzia.

Chi è Laura Dahlmeier

Vincitrice di due ori olimpici ai Giochi invernali di Pyeongchang del 2018 e sette volte campionessa del mondo di biathlon, Dahlmeier si è ritirata a soli 25 anni per dedicarsi all’alpinismo, disciplina della quale era diventata un’esperta, oltre che guida alpina, sciistica certificata e membro attivo del soccorso alpino tedesco.

La 31enne era arrivata in Pakistan a fine giugno con un gruppo di amici, con i quali aveva già scalato una delle vette del Karakorum, il Great Trango Tower (6.287 m). Il Laila Peak era il secondo grande obiettivo della spedizione.