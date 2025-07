Morta escursionista tedesca in Valle d'Aosta, altro dramma ad alta quota: la donna è precipitata per 100 metri

Altro dramma ad alta quota in Valle d’Aosta. Una escursionista tedesca è morta precipitando per circa 100 metri, in un salto di rocce. La tragedia si è registrata nella zona del Colle della Lace, a circa 2.000 metri di quota, nella Valle del Lys. Il cadavere della donna, non senza difficoltà causate dalla nebbia, è stato recuperato dal Soccorso alpino ed è stato trasportato ad Aosta. I finanzieri del Sagf si stanno occupando delle indagini sulla dinamica dell’incidente e del riconoscimento.

Escursionista tedesca muore in Valle d’Aosta

Secondo le prime ricostruzioni, la donna di nazionalità tedesca è caduta fuori sentiero, da un salto di roccia. Fatale la caduta che si è sviluppata per circa un centinaio di metri.

Le operazioni di recupero del corpo sono state difficoltose in quanto rese complicate dalla nebbia, che inizialmente ha impedito all’elicottero di avvicinarsi al cadavere.

Grazie a una schiarita, i soccorsi sono riusciti a individuare l’escursionista, procedendo al recupero della salma.

Le operazioni di riconoscimento

La vittima è stata portata alla camera mortuaria di Aosta.

Sono in corso le operazioni di riconoscimento, affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia.

Pochi giorni fa la tragedia con protagonista il 15enne Liam Rezac

Pochi giorni fa si è verificata un’altra tragedia in Valle d’Aosta. Liam Rezac, ragazzo francese di 15 anni, è stato trovato morto all’alba alle pendici della Becca di Viou, vetta di 2.856 metri che sovrasta la piana di Aosta.

Il ragazzo era disperso dalla serata di martedì 22 luglio. Il corpo è stato ritrovato la mattina di mercoledì 23 luglio.

Il giovane prima si sarebbe perso, poi sarebbe precipitato in un canalone. La caduta non gli ha lasciato scampo.

Per tutta la notte i genitori hanno cullato la speranza di poterlo riabbracciare. Ma purtroppo non sono bastati i continui scambi di messaggi, la condivisione della posizione, le videochiamate.

Quando la macchina dei soccorsi si è messa in moto, Liam era probabilmente già deceduto. La morte, in base ai primi rilievi, è avvenuta sul colpo, a causa dei traumi riportati.