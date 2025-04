Multa per l'azienda di dolci di Fazio, blitz dei carabinieri e sequestri dopo il controllo: le accuse

L’azienda rilevata da Fabio Fazio, la Lavoratti 1938, nel corso del 2024 sarebbe stata costretta a pagare una multa a causa di un’incongruenza tra le indicazioni sugli ingredienti riportate in alcune etichette dei dolci prodotti e il loro effettivo contenuto. La scoperta sarebbe stata fatta dal Nucleo Tutela Agroalimentare dei carabinieri. L’azienda avrebbe dunque pagato una sanzione di 60 mila euro, immediatamente saldata.

Una multa per Fabio Fazio

La notizia è stata riportata da La Verità e ripresa da Secolo d’Italia e Libero Quotidiano. Secondo la redazione condotta da Maurizio Belpietro nel 2024 la Lavoratti 1938, il marchio acquisito da Fabio Fazio, avrebbe pagato una multa da circa 60 mila euro.

La sanzione sarebbe arrivata dopo un controllo del Nucleo Tutela Agroalimentare dei carabinieri. I militari avrebbero rivelato che gli ingredienti indicati nelle etichette di alcuni prodotti a base di cioccolato non corrispondevano alla realtà.

Fonte foto: ANSA La Lavoratti 1938, azienda dolciaria acquisita da Fabio Fazio, nel 2024 avrebbe pagato una sanzione di più di 60 mila euro dopo un’ispezione dei carabinieri

La multa sarebbe stata erogata dopo un’ispezione amministrativa dei militari presso gli uffici della società Dolcezze di Riviera, la Srl proprietaria del marchio. Come specifica Libero Quotidiano citando La Verità, in quel momento il conduttore di Che Tempo Che Fa ricopriva il ruolo di presidente.

L’azienda, acquisita la sanzione, avrebbe subito saldato l’importo ottenendo uno sconto del 30% come stabilito dalla legge per chi paga la multa entro cinque giorni.

Le etichette ingannevoli per i dolci

Come anticipato, il provvedimento sarebbe partito in quanto le etichette apposte sui dolci sarebbero risultate ingannevoli. Nello specifico – continua La Verità – in tali etichette erano indicati ingredienti Dop e Igp. I militari, quindi, avevano avviato le opportune verifiche sulle autorizzazioni rilasciate dai Consorzi che proteggono le due denominazioni.

Sulle etichette, in effetti, era riportato che i dolci contenevano pistacchio di Bronte, sale marino di Trapani e nocciola di Giffoni, ma al Nucleo Tutela Agroalimentare sarebbe risultato che l’azienda non avesse i titoli per riportare tali indicazioni. O meglio, all’interno dei prodotti i suddetti ingredienti non sarebbero stati rilevati.

I prodotti sequestrati dai carabinieri

Accertata l’incongruenza tra i testi delle etichette, le autorizzazioni in merito alle sigle Dop e Igp e l’assenza degli ingredienti indicati, i militari avrebbero sequestrato circa un quintale e mezzo di confezioni di cioccolato, pari a 1200 unità dal valore commerciale di quasi 19 mila euro.

Ancora, il Nucleo Tutela Agroalimentare avrebbe portato via anche 5400 etichette in attesa di essere applicate su uova pasquali, tavolette di cioccolato e tartufotti.

Requisiti i prodotti, all’azienda sarebbero arrivate circa 13 sanzioni amministrative. Ecco, dunque, spiegata la tariffa da circa 60 mila euro abbattutasi sull’azienda di Fabio Fazio.