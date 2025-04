Multa record per X, perché l’Ue vuole colpire Elon Musk e cosa può succedere con il Digital Services Act

X di Elon Musk è nel mirino dell’Ue e rischia una multa miliardaria: la piattaforma avrebbe violato alcuni punti del Dsa (Digital Services Act) relativamente a contenuti illeciti e la disinformazione. L’annuncio delle sanzioni è atteso per l’estate. Una nota di X parla di “censura politica” e di attacco alla “libertà di espressione”.

Ue verso la multa a X

Al momento sull’infrazione contestata e sull’ipotetico ammontare della multa ci sono solo indiscrezioni di stampa. La sanzione pecuniaria sarebbe accompagnata da una richiesta di modifica ai servizi.

Il New York Times scrive che la valutazione dell’ammontare della multa da imporre a X viene fatta considerando anche il rischio di ulteriori attriti con Trump nel contesto di più ampie dispute su commercio, dazi e guerra in Ucraina.

Musk è uno dei più stretti collaboratori di Trump e una multa diretta alle sue finanze potrebbe esasperare il clima, con i rapporti Usa-Ue già al minimo sindacale fra dazi e accuse di parassitismo.

Si consideri, inoltre, che a differenza di altre Big Tech che operano nel settore dei social, come Meta ad esempio, X non è quotata in Borsa ma è di proprietà esclusiva di Elon Musk. Una multa colossale ai danni di X sarebbe, di conseguenza, una bordata non alla generalità degli azionisti, ma al portafoglio personale di Musk.

Possibile accordo fra Ue e Musk

L’indagine è iniziata nel 2023 e nel 2024 l’Ue aveva già emesso un giudizio preliminare secondo il quale X aveva effettivamente violato la normativa comunitaria. Tuttavia, l’Ue e X potrebbero ancora raggiungere un accordo se l’azienda accettasse le modifiche indicate.

Cos’è il Digital Services Act

Il Dsa europeo si applica a siti web, social network, siti di ecommerce e qualsiasi tipo di piattaforma digitale. È stato introdotto dall’Ue con un duplice scopo:

proteggere gli utenti introducendo diritti fondamentali in materia di privacy , disinformazione e contenuti illeciti ;

, e ; contrastare le posizioni dominanti al fine di promuovere la competitività.

Particolare attenzione viene posta dalle autorità europee a quei soggetti, come appunto i social network, che “controllano importanti ecosistemi nell’economia digitale” con il “potere di agire come regolatori privati“, al fine di evitare che le loro azioni si traducano in “condizioni inique per le imprese che utilizzano” i loro servizi.