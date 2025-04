Non solo Luna Piena Rosa, aprile 2025 è un mese di spettacoli celesti: quali e quando ammirarli in cielo

La notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile il cielo notturno è stato illuminato dalla Luna Piena Rosa detta Pink Moon. Si è persa l’occasione di osservarla? No, il suggestivo spettacolo di primavera sarà visibile per diversi giorni. Ma questo mese sono in arrivo altri eventi astronomici per cui conviene volgere lo sguardo in alto.

La Luna Piena Rosa

Alle 2:22 di domenica 13 aprile 2025 è andato in scena uno degli appuntamenti astronomici più affascinanti, con il plenilunio alla sua massima luminosità. La Luna Piena Rosa, in realtà, si è mostrata con il suo tipico colore giallo pallido.

Allora perché il nome di Pink Moon? Questo aggettivo associato al nostro satellite deriva dalle tradizioni dei nativi americani, che collegavano ogni plenilunio a eventi naturali significativi.

La Luna Piena di aprile prende il nome dalla fioritura del muschio rosa, una pianta selvatica che colora i campi del Nord America proprio in questo periodo.

Dove guardare la miniluna piena

In realtà la Pink Moon del 13 aprile è una miniluna piena perché si verifica vicino al suo apogeo, il punto più lontano dalla Terra, a circa 406.000 km di distanza.

Questo rende la Luna circa il 6% più piccola e meno luminosa rispetto a una Luna piena media. È stato possibile vedere il fenomeno già a partire da sabato 12 aprile. Chi ha perso l’evento, può recuperarlo guardando il cielo notturno fino all’alba di lunedì 14 aprile.

La Luna si trova nella costellazione della Vergine, in congiunzione con la stella Spica, ed è visibile nel cielo meridionale, tra Sud e Sud-Ovest.

Per chi vive in una città molto illuminata e non potrà ammirare la Luna Piena Rosa dal vivo, è possibile seguire l’evento in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project, che trasmette le immagini in tempo reale dai telescopi robotici dell’osservatorio di Manciano, nella Maremma toscana.

Cometa, sciami meteorici e baci: gli altri appuntamenti di aprile

Oltre al plenilunio, il mese di aprile offrirà diversi altri spettacoli da ammirare nel cielo notturno. Tra il 21 e il 22 aprile, gli appassionati di astronomia non potranno perdere il picco delle Liridi, uno degli sciami meteorici più attesi.

Qualche giorno dopo, tra il 24 e il 25 del mese, sarà la volta del passaggio della cometa di Pasqua (C/2025 F2 SWAN).

Il 25 aprile si potrà osservare anche il triplo bacio tra Luna, Venere e Saturno, mentre all’alba del 29 ci sarà un duetto tra Venere e Saturno. Infine, il 30 aprile, l’appuntamento sarà con la congiunzione tra Luna e Giove.