Operazione straordinaria della Polizia ad Ancona, 167 persone identificate: un espulso e una 43enne nei guai

E’ di 167 persone identificate e 76 veicoli controllati il bilancio di un’operazione straordinaria della Polizia di Stato ad Ancona. L’iniziativa, mirata a prevenire episodi di microcriminalità, è stata condotta sabato mattina nel quartiere Piano, in concomitanza con il mercato rionale.

Controlli e identificazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i servizi straordinari sono stati disposti dal Questore Capocasa in collaborazione con il Prefetto. Durante l’operazione, un tunisino del 1983, con numerosi precedenti per la violazione della legge sugli stupefacenti, è stato condotto in Questura e successivamente espulso verso Tunisi tramite l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Misure di prevenzione

Nel corso dei controlli, una donna italiana di circa 43 anni è stata fermata. La donna, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è risultata destinataria di una misura di prevenzione del Questore di Rimini, mai notificata a causa della sua irreperibilità. Durante la perquisizione, sono stati trovati nella sua borsa tre paia di occhiali, del valore di oltre mille euro, con etichette e codici a barre ancora attaccati. La Polizia sta indagando per risalire al negozio di provenienza della merce.

Incontri e sicurezza

Per aumentare il senso di sicurezza nel quartiere, lunedì il Questore incontrerà il referente del comitato cittadino presso gli uffici di via Gervasoni. Proseguiranno inoltre i servizi straordinari e i servizi ad Alto Impatto per prevenire ulteriori episodi di microcriminalità ad Ancona.

