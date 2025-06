Parla al telefono tenendo un coltello in mano a Brescia, "sparo a te e a tua moglie": l'epilogo della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato fermato e denunciato a Brescia per minacce dopo aver richiesto 2.000 euro con un coltello in mano.

Intervento della Polizia grazie alla segnalazione di un cittadino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, una chiamata al numero di emergenza 112 ha permesso alla Polizia di Stato di intervenire prontamente in via Cefalonia. Un cittadino ha segnalato la presenza di un uomo armato di coltello che minacciava il suo interlocutore telefonico.

Minacce e richiesta di denaro

La segnalazione, giunta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia, ha descritto un uomo che, parlando animatamente al telefono, minacciava di “sparare a lui e alla moglie” se non gli fosse stata consegnata la somma di 2.000 euro. L’uomo ha anche dichiarato di possedere una pistola e successivamente è stato visto salire a bordo di un’autovettura.

Fermato un uomo già noto alle forze dell’ordine

Gli agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato sono stati inviati nella zona segnalata, riuscendo a individuare e fermare l’uomo. All’esito dei controlli, è emerso che il 45enne, già noto alle forze dell’ordine e deferito nel 2023 per minacce, aveva con sé un coltello. La perquisizione eseguita dai poliziotti ha consentito il sequestro dell’arma e la denuncia dell’individuo.

Importanza della collaborazione cittadina

L’episodio conferma quanto sia determinante la collaborazione dei cittadini per prevenire situazioni potenzialmente gravi. Il Questore della Provincia di Brescia ha dichiarato che la segnalazione ha permesso un intervento rapido che ha portato all’identificazione di un soggetto già noto per comportamenti violenti e minacciosi, in possesso di un’arma impropria. La sua pericolosità era concreta, e solo grazie all’attenzione e al senso civico di chi ha scelto di non ignorare quei segnali, si è potuto evitare che la situazione degenerasse.

Fonte foto: IPA