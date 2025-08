Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti e armi il bilancio di una recente operazione della Polizia di Stato a Brescia. Un 20enne residente in città è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria durante un servizio antidroga, dopo aver tentato la fuga e aver messo in pericolo la sicurezza pubblica. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Il Questore ha disposto nei suoi confronti il divieto di accesso alle aree urbane e ai pubblici esercizi del centro per 2 anni.

Controlli straordinari nei locali pubblici: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera scorsa sono stati effettuati controlli mirati nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia. L’operazione, coordinata dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” e supportata dall’Unità Cinofila, si è concentrata su alcuni locali pubblici già segnalati tramite l’app “YOUPOL” della Polizia di Stato. L’obiettivo era quello di prevenire e contrastare quei fenomeni criminali che generano allarme sociale e contribuiscono al degrado urbano.

Il fermo del ventenne e il tentativo di fuga

Durante i controlli agli avventori, gli agenti hanno identificato un 20enne residente a Brescia, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura. Il giovane, inizialmente collaborativo, ha consegnato i documenti agli agenti, ma subito dopo ha tentato di fuggire in direzione di via Corsica, ignorando le ripetute intimazioni all’alt e mettendo a rischio l’incolumità dei poliziotti e dei passanti, data la presenza di numerosi veicoli in transito in quel momento.

L’inseguimento e il sequestro di droga e armi

Gli agenti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del giovane, riuscendo a bloccarlo poco dopo. Durante la fuga, il 20enne ha gettato in strada un coltello a serramanico e ha tentato di occultare una busta di cellophane. Una volta fermato, il ragazzo ha mostrato un atteggiamento nervoso e aggressivo, ma gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e identificarlo.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire in suo possesso marijuana già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, pastiglie di anfetamina e una somma di denaro in contante suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

L’arresto e le accuse

Al termine delle procedure di identificazione e degli atti di polizia giudiziaria, il 20enne è stato condotto negli uffici del Commissariato e tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Si tratta di reati che, secondo la normativa vigente, prevedono pene severe e misure restrittive immediate.

Il provvedimento del Questore: D.A.C.Ur. per due anni

Alla luce dei fatti e dei precedenti emersi a carico del giovane, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur) del centro città. Il provvedimento, adottato in conformità con il Codice delle Leggi Antimafia, vieta al 20enne di accedere a tutti i bar, le discoteche e gli esercizi pubblici assimilati del Comune di Brescia per 2 anni. L’eventuale violazione di questa misura comporta una pena da 1 a 3 anni di reclusione e una multa da 10.000 a 24.000 Euro.

Indagini in corso sui canali di rifornimento

Le indagini della Polizia di Stato sono tuttora in corso per identificare i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti utilizzati dall’arrestato, oltre che per ricostruire la rete di tossicodipendenti che si rifornivano da lui. L’obiettivo è quello di smantellare eventuali organizzazioni criminali che operano nel territorio e che alimentano il mercato illecito della droga.

L’arresto del 20enne e il sequestro di droga e armi rappresentano un importante risultato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati a Brescia. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e smantellare le reti di spaccio attive sul territorio. La collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini si conferma fondamentale per contrastare il degrado urbano e tutelare la sicurezza della collettività.

