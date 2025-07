Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino di 46 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sabato scorso a Bolzano, dopo che la Polizia di Stato ha sequestrato 600 grammi di cocaina e 2000 euro in contanti in un appartamento della zona Europa. L’operazione è stata condotta in seguito a segnalazioni di residenti che avevano notato movimenti sospetti nello stabile. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato posto agli arresti domiciliari.

Le segnalazioni dei cittadini e l’avvio delle indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del cittadino marocchino è nata grazie alla collaborazione dei residenti della zona Europa di Bolzano. Alcuni cittadini avevano infatti segnalato alle autorità un insolito viavai di persone all’interno di uno stabile, destando sospetti su possibili attività illecite. Queste informazioni hanno spinto la Sezione Antidroga della Questura a organizzare un servizio di appostamento mirato, con l’obiettivo di verificare la fondatezza delle segnalazioni e raccogliere elementi utili alle indagini.

L’appostamento e l’intervento della Polizia

Durante il servizio di osservazione, gli agenti hanno notato un uomo, già conosciuto per precedenti legati alla detenzione e allo spaccio di droga, affacciarsi ripetutamente dal balcone dell’edificio. L’uomo, residente nello stesso stabile, sembrava dare indicazioni a diversi passanti che poi entravano nell’immobile. Questo comportamento ha rafforzato i sospetti degli investigatori, che hanno deciso di intervenire tempestivamente per interrompere l’attività sospetta.

La perquisizione e il sequestro della droga

Gli agenti hanno bloccato il sospettato sulle scale condominiali e, dopo aver proceduto a una perquisizione personale, hanno rinvenuto nelle sue tasche un involucro avvolto nel cellophane. All’interno sono stati trovati circa 30 grammi di cocaina, già pronta per essere suddivisa e probabilmente destinata allo spaccio. La scoperta ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli, soprattutto dopo aver trovato in possesso dell’uomo alcune chiavi di un appartamento dello stesso stabile, che però non risultava a lui intestato.

Il blitz nell’appartamento e il maxi sequestro

La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso agli agenti di scoprire, nascosti nella federa di un cuscino, due involucri contenenti complessivamente 600 grammi di cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati anche 2000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato accompagnato in Questura per le procedure di rito.

L’arresto e le accuse

Al termine delle operazioni di Polizia Giudiziaria, il cittadino marocchino di 46 anni è stato formalmente dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Considerati i precedenti penali e la quantità di droga sequestrata, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi investigativi e dell’eventuale processo.

L’arresto del cittadino marocchino di 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un nuovo successo nella lotta contro il traffico di droga a Bolzano. L’operazione, resa possibile grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, conferma l’efficacia delle strategie di prevenzione e repressione adottate dalla Questura. Le autorità ribadiscono la volontà di proseguire su questa strada, intensificando i controlli e promuovendo la partecipazione attiva della cittadinanza nella tutela della legalità e della sicurezza.

IPA