Denuncia per minacce e detenzione d’armi a Como, dove una discussione per un parcheggio tra un uomo di 68 anni e una donna di 61 anni è rapidamente degenerata. I fatti sono stati segnalati alle forze dell’ordine intorno alle 14.00 in via Sirtori, dove è stato necessario l’intervento della Polizia di Stato per riportare la calma e identificare i responsabili.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la mattina di sabato una pattuglia della Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è stata inviata nei pressi di via Sirtori dopo una segnalazione relativa a una lite tra due persone in strada. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato i due protagonisti della vicenda: un uomo di 68 anni e una donna di 61 anni, entrambi italiani e residenti in città.

La lite per il parcheggio e le minacce

La discussione, secondo quanto ricostruito anche grazie alle testimonianze raccolte sul luogo, sarebbe nata per motivi apparentemente banali legati a un parcheggio. Tuttavia, la situazione è rapidamente sfuggita di mano: l’uomo avrebbe rivolto offese e minacce alla donna, la quale si è trovata in una situazione di forte disagio e paura.

Il coltello mostrato in strada

La tensione è ulteriormente aumentata quando, al culmine della lite, il 68enne ha estratto e mostrato un coltello che teneva nascosto addosso. Questo gesto ha destato grande preoccupazione tra i presenti e ha reso necessario l’immediato intervento degli agenti per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Gli operatori della Volante hanno prontamente redarguito e identificato l’uomo, mentre la donna, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata assistita e ha ricevuto le cure necessarie. Successivamente, la vittima ha sporto denuncia nei confronti dell’aggressore per minacce e detenzione d’armi.

Precedenti e accertamenti in corso

Portato presso gli uffici della Questura di Como, il 68enne è risultato avere precedenti di polizia per danneggiamento, reati contro il patrimonio e reati contro la persona. Gli agenti hanno avviato ulteriori accertamenti per valutare i provvedimenti da adottare nei confronti dell’uomo in relazione ai reati riportati nella denuncia.

Impegno della Polizia per la sicurezza cittadina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Questura di Como continua a mantenere alta l’attenzione su episodi che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica. Il Questore Marco Calì ha ribadito l’impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza sul territorio, con l’obiettivo di garantire l’ordine e la tranquillità della comunità locale.

