Rapine con coltello a Pordenone, 19enne arrestato: aggressioni per sottrarre sigarette, auricolari e telefoni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Pordenone per una serie di rapine e aggressioni ai danni di coetanei. L’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata eseguita dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane pordenonese è stato coinvolto in una serie di episodi criminosi commessi in concorso con altri minori. Tra i reati contestati vi sono rapine, lesioni e minacce aggravate dall’uso di un coltello.

Indagini e prove

Gli episodi di violenza risalgono al mese scorso e hanno impegnato senza sosta gli agenti della Squadra Volante. Dopo aver identificato i responsabili, gli agenti hanno fornito un quadro indiziante articolato, supportato da telecamere di videosorveglianza e dalle dichiarazioni dei presenti. Questo materiale è stato posto alla base della richiesta di applicazione della misura da parte della Procura della Repubblica di Pordenone.

Descrizione degli episodi

Il diciannovenne è indagato per una tentata rapina commessa in concorso con altri tre minori presso la stazione delle corriere di Pordenone, seguita da un’aggressione e dalla minaccia con un coltello. Un’altra rapina è stata consumata ai danni di un ventenne nei pressi di un ristorante del centro cittadino. Infine, una tentata rapina seguita da una violenta aggressione è stata commessa solo due giorni dopo.

Motivazioni e conseguenze

Le indagini hanno evidenziato come il maggiorenne abbia agito con violenza e minaccia, anche armato di coltello, per impossessarsi di oggetti di modico valore come auricolari, telefoni e sigarette, considerati degli status symbol per un riconoscimento sociale. Le giovani vittime, rese ancor più vulnerabili dalla forza del gruppo, sono state colpite con pugni, strattonate e spinte, riportando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Misure preventive

L’attenzione della Polizia di Stato sul fenomeno della violenza tra gli adolescenti è molto alta. Al fine di prevenire e contrastare eventuali episodi di violenza, sono stati predisposti servizi ad hoc durante il fine settimana, garantendo così la sicurezza dei cittadini e dei giovani. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Pordenone.

Fonte foto: IPA