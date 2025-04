Sabrina Impacciatore a Belve parla di cocaina e allucinogeni, "ho provato tante droghe, ho visto Jim Morrison"

Cocaina, allucinogeni e l’apparizione di Jim Morrison. Una Sabrina Impacciatore senza filtri si racconta davanti alle telecamere di Belve. Nell’intervista a Francesca Fagnani, in onda con la quinta stagione su Rai 2 del suo programma, l’attrice romana ha confessato di avere provato tantissime droghe, ripercorrendo la sua carriera dagli inizi al successo internazionale con la serie The White Lotus.

Nelle anticipazioni della puntata di martedì 29 aprile (ospiti l’olimpionico Marcell Jacobs e l’attrice Nathalie Guetta) Sabrina Impacciatore si è messa a nudo raccontando i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita, fuori e dentro il mondo dello spettacolo.

In un’intervista intima e divertente, l’attrice ha risposto con estrema sincerità alla domanda se avesse mai provato delle droghe: “Sì. Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto” ha confessato, raccontando di aver visto una volta “Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni”.

Fonte foto: ANSA

La conduttrice di Belve, Francesca Fagnani

Rispondendo alle domande di Francesca Fagnani, Sabrina Impacciatore è scesa ancora più nel dettaglio della sua vita personale, toccando anche la sfera della sessualità.

“Lei ha detto che ogni tanto si sente un transessuale”, ha chiesto la conduttrice di Belve all’attrice, che ha risposto di aver pensato per molti anni “di essere un maschio“.

“Una sensazione di essere trans, cioè di essere tutto e non una cosa definita” ha rivelato, raccontando un episodio di vita vera: “Una volta un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi – ha raccontato – Io, che sono un po’ all’antica, non sentivo di dover corrispondere. E lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e io gli ho detto scusami non me la sento. E lui mi ha detto: Sabrina guarda per me non è un problema, se c’hai il c***o dimmelo”.