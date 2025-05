Sberle su un autobus a Como, 16enne aggredisce un coetaneo per un mancato saluto e l'autista ferma il mezzo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un ordine di allontanamento il provvedimento emesso dalla Polizia di Stato di Como nei confronti di un 16enne di origini pakistane. L’adolescente è stato coinvolto in un episodio di aggressione avvenuto su un autobus.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 16:45 in piazza Vittoria. Un autista di autobus ha fermato il mezzo dopo che a bordo si era verificata un’aggressione ai danni di un ragazzino minorenne, perpetrata da un coetaneo.

La dinamica dei fatti

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato tutte le persone coinvolte e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Poco prima, in via Milano angolo via XX settembre, due ragazzi di 16 e 17 anni erano saliti sull’autobus e si erano seduti nei posti anteriori. Alla loro vista, il 16enne pakistano si è alzato dal suo posto e ha affrontato uno dei due, accusandolo di non averlo salutato e colpendolo con due sberle sul volto.

Provvedimenti presi

Portato in Questura, sono emersi i precedenti di polizia e i divieti amministrativi a carico del 16enne, ma non è stato ulteriormente denunciato poiché l’episodio non è avvenuto in una zona interdetta. Dopo aver raccolto le dichiarazioni della vittima, il giovane è stato sanzionato con un Ordine di Allontanamento. I genitori dei tre ragazzi coinvolti sono stati convocati in Questura e i figli sono stati riaffidati a loro.

Fonte foto: IPA