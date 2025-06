14enne violentata da un 31enne a Patti vicino Messina: prima degli abusi le ha fatto fumare hashish

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentunenne è stato arrestato a Patti con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza quattordicenne. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Patti su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è anche accusato di violenza privata.

Dettagli dell’accusa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagato avrebbe contattato la vittima nel mese di novembre, sfruttando delle comuni frequentazioni. Avrebbe creato le condizioni per trovarsi da solo con lei, approfittando delle sue debolezze caratteriali e della differenza di età, attirandola in una casa non abitata.

Modalità del reato

Secondo il racconto della ragazza, l’uomo l’avrebbe indotta a fumare sostanza stupefacente tipo Hashish, abbassando ulteriormente le sue difese, e avrebbe proceduto alla violenza nonostante le sue resistenze. Inoltre, l’indagato si sarebbe impossessato del cellulare della ragazza per impedirle di chiedere aiuto.

Indagini e arresto

Le indagini condotte dalla Procura e dal Commissariato P.S. di Patti hanno portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Le attività investigative hanno incluso l’audizione protetta della vittima e l’assunzione a s.i.t. di numerosi testimoni.

Fase delle indagini

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e ulteriori accertamenti saranno svolti nel rispetto del principio di non colpevolezza. Il comunicato stampa è stato reso pubblico per stimolare la collaborazione dei cittadini nella denuncia di situazioni simili.

Fonte foto: IPA