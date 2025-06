Donna morta a Milano nell'incendio in viale Abruzzi, s'è lanciata dal 4° piano: porta di casa chiusa da fuori

Una donna di origini brasiliane è morta a Milano. La 48enne è lanciata dal quarto piano di un edificio in viale Abruzzi, civico 64, dopo che in casa, nella notte, è scoppiato un incendio. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto per spegnere il rogo, la porta era chiusa dall’esterno. La vittima, soccorsa, è stata portata d’urgenza in ospedale dove è deceduta a causa delle ferite e dei traumi riportati. Tutti i residenti dell’immobile sono stati evacuati a scopo precauzionale. Due persone sono state ricoverate in codice verde.

Viale Abruzzi a Milano, incendio: donna morta, si è lanciata dal quarto piano

L’edificio in cui è scoppiato l’incendio ha 7 piani. La vittima che si è lanciata dal quarto piano per tentare di salvarsi dalle fiamme aveva 48 anni ed era di origine brasiliana.

Come riferisce MilanoToday, il tragico episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, tra mercoledì e giovedì.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute al civico 64 in viale Abruzzi, poco lontano dall’incrocio con viale Gran Sasso, all’incirca a mezzanotte e mezza per domare l’incendio che stava devastando un appartamento al quarto piano.

I vicina di casa hanno assistito increduli al tragico episodio

La 48enne, per sfuggire al calore e alle fiamme che fuoriuscivano da finestre e balconi, si è lanciata nel vuoto. L’impatto con il suolo del cortile interno dell palazzo non le ha lasciato scampo.

Il gesto, quasi certamente dettato dalla paura, è avvenuto innanzi agli occhi increduli di alcuni vicini e prima che arrivassero i pompieri. Il marito della donna era fuori casa al momento della tragedia ed è stato rintracciato in un bar vicino.

Secondo indiscrezioni dei soccorritori giunti sul posto, come riportato dall’ANSA, alcuni testimoni avrebbero raccontato di una lite tra i due, non si sa se subito prima o nelle ore precedenti.

La donna è subito stata trasportata in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli dal personale dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Purtroppo è deceduta poche ore dopo. I medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma i tentativi sono risultati vani.

Palazzo evacuato e rogo spento

L’incendio è stato domato dopo circa un’ora, ma le operazioni di smassamento e messa in sicurezza sono durate tutta la notte. Presente sul luogo della tragedia anche la polizia di Stato.

I residenti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale dai pompieri, sono rientrati quasi tutti nell’edificio, tranne gli occupanti dell’appartamento dal quale è partito l’incendio e quelli delle abitazioni adiacenti che dovranno attendere fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel frattempo il Nucleo investigazioni antincendi della direzione regionale della Lombardia si è messo al lavoro per comprendere le cause dell’incendio.

Poche ore prima, a Milano è divampato un altro incendio. In via Felice Lope de Vega, un appartamento è andato a fuoco: diciotto persone sono finite in ospedale.

La porta era chiusa dall’esterno

A quanto emerso dai primi accertamenti, rivelati da ANSA, la porta era chiusa dall’esterno.

Il compagno della 48enne brasiliana, un connazionale di 45 anni, che al momento si trova in questura per essere sentito, è stato trovato dalla polizia in un bar nelle vicinanze dell’abitazione.