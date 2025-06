Incendio a Monte Mario, elicottero in azione sulla collina di Roma: evacuata una tendopoli, strade chiuse

Incendio sulla collina di Monte Mario a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, supportati anche da un elicottero. Strade chiuse per consentire l’intervento dei soccorritori, preoccupazione e rabbia tra i residenti. Evacuata anche una tendopoli.

L’allarme, secondo la ricostruzione di ANSA, sarebbe scattato intorno alle ore 10 di giovedì 5 giugno.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, anche con un elicottero.

Fonte foto: ANSA

Le cause del rogo, definito sotto controllo intorno alle ore 11:30, sarebbero ancora da chiarire.

Il fumo resta visibile da Piazzale Clodio, dove si trova anche il tribunale, e da via Teulada: la stessa zona che aveva visto un episodio simile nel luglio 2024.

Vasto e pauroso incendio a Roma in zona Monte Mario, le testimonianze dei residenti: "Mai visto un fuoco così"

Sul posto anche la polizia di Stato, oltre a quella locale che ha chiuso un tratto di via Trionfale dalla Panoramica a Villa Miani, in entrambe le direzioni.

Diverse pattuglie si occupano della gestione della viabilità e di fornire supporto operativo ai soccorritori.

Le forze dell’ordine avrebbero anche imposto l’evacuazione di una tendopoli localizzata vicina al punto in cui è scoppiato l’incendio.

La rabbia dei residenti è stata spiegata da Paola De Vecchis del comitato Trionfalmente 17, citata dall’ANSA:

“C’è preoccupazione, rabbia, ma rassegnazione mai, non è una connotazione tipica del nostro municipio. I soccorsi sono arrivati immediatamente. C’è un’intensa puzza di gomma”. (L’incendio avrebbe interessato) “la scarpata adiacente a via Trionfale, altezza monastero dei Santi, quindi ben lontano da via Teulada e alla zona trattata con idrosemina”.