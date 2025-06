Incendio a Milano in via Felice Lope de Vega, 18 persone in ospedale: sono tutte intossicate

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un incendio è scoppiato in un appartamento di un edificio di nove piani nel quartiere Barona di Milano. Ventotto persone sono rimaste coinvolte nel rogo. Di queste, 18 sono state trasportate in ospedale (8 in codice giallo e 10 in codice verde). Tutti loro hanno presentato sintomi di intossicazione da fumo. Non risulta alcun ustionato.

Incendio a Milano in zona Barona: la situazione

L’incendio è scoppiato nella mattinata di mercoledì 4 giugno alle ore 8,20 in via Felice Lope de Vega 50, nel quartiere Barona di Milano. Le fiamme hanno interessato un appartamento di un edificio di nove piani, ventotto le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

L’azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha comunicato in una nota che 18 persone sono state trasportate in ospedale: di queste, 8 erano in codice giallo e 10 in codice verde. Tutti presentavano sintomi da intossicazione da fumo. Nessuno è rimasto ustionato nell’incendio.

I soccorsi dopo l’incendio a Milano

Sul luogo dell’incendio i vigili del fuoco sono intervenuti con tre auto pompe, un’auto scala e un carro soccorso. Il rogo, stando alla ricostruzione di Milano Today, si sarebbe sviluppato all’interno di un appartamento collocato al secondo piano del palazzo di nove, per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Presenti sul posto anche i soccorritori del 118, intervenuti con un’auto medica, un’auto infermieristica e sette ambulanze.

Le fiamme sono state spente e i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per capire con precisione da dove sia scoppiato l’incendio e gli interventi per mettere in sicurezza l’abitazione e l’intero stabile interessati dal rogo.

La testimonianza sull’incendio a Milano

Fanpage ha riportato la denuncia di una signora che, nel condominio di Milano in cui si è verificato l’incendio, ha la mamma e la zia. Un suo nipote è rimasto intossicato nel rogo. Le parole della donna:

“Tanti intossicati, cortile pieno di barelle con bambini con l’ossigeno. Un disastro, fiamme fino al quinto piano”.