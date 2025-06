Rapinano una signora in un supermercato a Monza, poi la folle fuga e le botte con i poliziotti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini peruviani sono stati arrestati per rapina e resistenza a pubblico ufficiale a Monza. L’episodio è avvenuto sabato 31 maggio 2025 presso il supermercato Iper la Grande I, dove i due hanno borseggiato un’anziana signora. La fuga è stata fermata dalla Polizia di Stato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Centrale Operativa della Questura di Monza e della Brianza ha ricevuto una chiamata dal personale di vigilanza del supermercato Iper la Grande I. Due uomini sudamericani, dopo aver borseggiato una signora anziana, si sono dati alla fuga nel parcheggio.

Inseguimento e arresto

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato uno dei sospettati correre verso un’Opel Corsa e fuggire. Nonostante l’intimazione dell’alt, i fuggitivi hanno continuato la loro corsa, attraversando viale Stucchi e viale delle industrie. Giunti in prossimità di viale Marconi, a causa del traffico, hanno proceduto contromano verso Sesto San Giovanni, abbandonando l’auto in un’area verde per proseguire a piedi.

Convalida dell’arresto

Gli agenti sono riusciti a bloccare i due uomini, che hanno opposto resistenza colpendo i poliziotti. Nonostante ciò, sono stati arrestati e portati in Questura. Identificati come due uomini di 37 e 40 anni, con precedenti per rapina e truffa, sono stati tradotti in carcere. L’udienza di convalida dell’arresto, tenutasi il 3 giugno, ha confermato la custodia cautelare in carcere. Maggiori dettagli su Monza.

Fonte foto: IPA