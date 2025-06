Francesca Fagnani parla di Belve Crime e delle interviste a Massimo Bossetti, Mario Maccione e Adriana Faranda

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutto pronto per Belve Crime, costola di Belve. Francesca Fagnani ha intervistato Massimo Bossetti, Mario Maccione e Adriana Faranda. I faccia a faccia andranno in onda martedì 10 giugno a partire dalle 21.20 su Rai Due. Naturalmente trattasi di interviste e temi ben differenti rispetto a quelli del programma originale. La conduttrice romana ha definito le ‘chiacchierate’ un “attraversamento del male”.

Belve Crime, Francesca Fagnani: “Complesso intervistare Massimo Bossetti”

All’evento di presentazione della nuova grafica de La Stampa a Torino, Francesca Fagnani è stata intervistata dai colleghi Luca Bottura e Alberto Infelise.

“Sì, l’ho intervistato in carcere, non dirò che idea mi sono fatta di Bossetti, ognuno si fa la sua”, ha dichiarato la conduttrice a proposito dell’uomo condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio.

“Però – ha aggiunto la conduttrice – è complesso, sei davanti a uno che ha compiuto un reato gravissimo. Devi cercare di non metterci un giudizio in più. C’è già una condanna. Bisogna cercare di mettere sul tavolo le carte affinché il telespettatore possa farsi un giudizio autonomo”.

Le interviste di Belve Crime sono state definite dalla Fagnani “un viaggio dentro la mente di chi ha compiuto un reato gravissimo”, una sorta di “attraversamento del male”.

“Per Belve Crime ho intervistato i colpevoli o chi c’era sulla scena del delitto. Le storie vanno raccontate attraverso i testimoni. Molto complicato anche intervistare Maccione e la Faranda, per me è stato difficile non avere un atteggiamento giudicante”, ha concluso la giornalista.

Chi è Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio

Massimo Bossetti, muratore di Mapello (Bergamo), è stato condannato per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011.

Bossetti è stato condannato dopo una lunga ed estesa indagine condotta sulla popolazione locale, effettuando il test del DNA a 25 700 persone.

L’intero iter giudiziario si è concluso il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva all’ergastolo dell’operaio edile, il cui movente sarebbe stato un’aggressione sessuale.

Chi è Mario Maccione, una delle Bestie di Satana

Mario Maccione è stato uno dei membri della setta ‘Bestie di Satana‘. Lo chiamavano ‘Ferocity’ ed era il ‘medium’ del gruppo. Sosteneva di essere capace di contattare forze demoniache e soprannaturali.

Le ‘Bestie di Satana’, dalle parti di Busto Arsizio, a fine anni Novanta, furono responsabili di tre omicidi, di un provocato suicidio e di altre efferatezze.

Maccione, all’epoca, aveva soltanto 16 anni. L’uomo è tornato libero nel 2017 dopo una condanna a 19 anni. Ne ha scontati 13 e mezzo tra indulto e buona condotta.

Chi è Adriana Faranda, ex delle Brigate Rosse

Adriana Faranda, nata a Tortorici il 7 agosto 1950, è un’ex brigatista italiana, militante delle Brigate Rosse durante il periodo degli Anni di piombo.

Il suo ingresso nelle Brigate Rosse, insieme al suo compagno di allora Valerio Morucci, è avvenuto nell’estate del 1976. Diresse la colonna romana ed ebbe un ruolo importante nel sequestro Moro.

Terminò il suo percorso nelle Brigate Rosse per contrasti sulle scelte strategiche dell’associazione terroristica nel gennaio 1979. In seguito fondò il Movimento Comunista Rivoluzionario.

Fu arrestata il 30 maggio 1979 insieme a Morucci. Negli anni Ottanta si è dissociata dal terrorismo beneficiando successivamente delle riduzioni di pena previste dalla legge. Ha finito di scontare la pena in carcere nel 1994.