Scontro tra Sampdoria e Le Iene dopo un servizio sul tesseramento di un giovane calciatore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il programma di Mediaset Le Iene avrebbe mostrato in un servizio come sarebbe possibile, attraverso alcuni agenti calcistici, tesserare un giovane nella società sportiva di Serie B della Sampdoria senza fare nessun provino, ma pagando tramite una sponsorizzazione e soldi in contanti. Il club ha preso le distanze dal dirigente coinvolto e si è detto estraneo alla vicenda.

L’inchiesta de Le Iene

Le Iene avrebbero dimostrato, con un servizio andato in onda lo scorso 3 giugno, che sarebbe possibile tesserare un giovane ragazzo nel settore giovanile della Sampdoria, e ipoteticamente di altre squadre di Serie B, pagando alcuni agenti.

I giornalisti hanno finto di essere la famiglia di Emanuele Profeti, giovanissimo calciatore che milita in Promozione, e hanno contattato un agente Fifa che ha ottenuto un ingaggio con la primavera della Sampdoria, senza alcun provino.

L’accordo, secondo il programma, prevedeva il pagamento di 10mila euro in sponsorizzazione alla società e di 60mila agli agenti. Messo a confronto con quanto successo, l’agente contattato dalle Iene ha negato ogni illecito, chiarendo che avrebbe fatturato il denaro.

La risposta della Sampdoria

La Sampdoria ha immediatamente preso le distanze da quanto accaduto, in particolare da Luca Silvani, responsabile del settore giovanile che ha incontrato il ragazzo e i giornalisti e avrebbe accettato di tesserare il giocatore senza alcun provino.

Inoltre la società: “Precisa con assoluta fermezza di non aver mai sottoscritto, autorizzato o approvato alcun tipo di accordo, contratto o intesa, diretta o indiretta, finalizzata a una sponsorizzazione connessa al tesseramento del signor Profeti, né con lui né con soggetti a lui riconducibili”.

Fonte foto: ANSA Il centro sportivo della Sampdoria

La Sampdoria ha quindi affermato che avvierà un’indagine interna per accertare se ci siano state eventuali violazioni, e si riserva di prendere provvedimenti: “incluso l’eventuale allontanamento del suddetto dirigente, a tutela dell’integrità del club”.

Cosa è successo al giovane calciatore tesserato

Il comunicato della Sampdoria rivela anche cosa è successo a Emanuele, il ragazzo che ha firmato effettivamente il contratto per entrare nella primavera della società genovese, e che era d’accordo con Le Iene.

“Subito dopo il suo tesseramento (avvenuto in data 3 febbraio 2025), il signor Profeti si è reso irreperibile, così dimostrando la strumentalità dei contatti intercorsi con l’U.C. Sampdoria” si legge nel comunicato.