Coccodrillo avvistato a Ladispoli in un fiume, ma è un giocattolo: la segnalazione dopo la foto

Caccia al coccodrillo a Ladispoli. In seguito a diverse segnalazioni, nella cittadina sul litorale laziale sono scattate le ricerche di un presunto rettile che si aggirerebbe in città, nel fiume Sanguinaria. Ricerche di forze dell’ordine e volontari che non hanno dato esito. Nessun coccodrillo o caimano, perché non esiste: dalle foto dei presunti avvistamenti che circolano sui social sembra chiaro che si tratti soltanto di un giocattolo, un pupazzo di plastica.

Coccodrillo avvistato a Ladispoli nel fiume

“C’è un coccodrillo nel fiume”. Nelle ultime ore si è diffusa una voce secondo cui un grosso rettile starebbe girando per le strade di Ladispoli, in provincia di Roma, nelle vicinanze del fiume Sanguinaria.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato 26 luglio, in seguito a una chiamata al 112 di un residente che ha detto di aver visto un coccodrillo nel fiume che attraversa la cittadina.

Le segnalazioni si sono poi moltiplicate, la notizia è diventata virale sul web e sui social sono spuntate foto e video dei presunti avvistamenti: chi dice si tratti di un caimano, chi di un coccodrillo.

Le ricerche col drone

In seguito alle segnalazioni è intervenuto il sindaco, Alessandro Grando, che su Facebook ha invitato tutti alla calma.

“Non si esclude – scrive – che possa trattarsi di uno scherzo di pessimo gusto. Ad ogni modo, sono già state allertate le autorità competenti, che interverranno sul posto per accertare i fatti ed eventualmente catturare l’animale”.

“Nel frattempo si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a segnalare con tempestività eventuali avvistamenti alle forze dell’ordine”.

Sono quindi scattate le ricerche, a cui hanno partecipato polizia locale, carabinieri forestali, guardia costiera, polizia di Stato, volontari della Protezione civile e guardie zoofile.

A cercare il rettile anche un drone, messo a disposizione da un cittadino ladispolano. Ma dello sfuggente coccodrillo nessuna traccia finora.

Un coccodrillo giocattolo

Dalle immagini che circolano sul web circa gli avvistamenti del presunto coccodrillo sembra abbastanza chiaro che non si è in presenza di un vero animale ma di un giocattolo, un pupazzo di gomma o plastica.

Dal corpo rigido e sempre nella stessa posizione ai grandi e sproporzionati occhi bianchi, sono tanti gli elementi che fanno ritenere che si tratti di un pupazzo.

Come spiega tra gli altri Andrea Bonifazi, naturalista e divulgatore scientifico, fondatore della pagina Fb e Ig “Scienze naturali”.

“Stanno usando i droni per trovarlo. Senza rendersi conto che è un pupazzo di plastica”, scrive. “Troppo difficile mostrare foto e video a qualcuno che sappia riconoscere un animale reale da un pupazzo, no?”.

La fuga del leone Kimba

C’è anche da dire che a Ladispoli neanche due anni fa, nel novembre 2023, hanno dovuto fare i conti con un grande animale, vero, che si aggirò per ore per le strade della cittadina.

Un leone, Kimba, che era fuggito dal circo: venne poi catturato diverse ore dopo.