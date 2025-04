Sciopero trasporti e treni ad aprile 2025, rischio disagi e le date da segnare sul calendario

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il settore dei trasporti sarà colpito da numerosi scioperi in tutto il mese di aprile; le mobilitazioni interesseranno i treni, il trasporto pubblico locale, gli aeroporti e i dipendenti delle compagnie aeree e infine anche i trasporti marittimi.

Il primo sciopero dei treni di aprile

Venerdì 11 aprile sarà la prima e unica giornata di sciopero dei trasporti ferroviari del mese. La mobilitazione era stata annunciata il 20 marzo scorso, e include sia il trasporto passeggeri che quello merci.

A chiamare alla mobilitazione è stato il sindacato Usb Lavoro Privato, e lo sciopero coinvolgerà l’intero territorio nazionale per 23 ore, dalle 3:00 del mattino dell’11 alle 2:00 di notte del 12.

Fonte foto: ANSA Treno Frecciarossa

Non ci sarà invece nessuno sciopero dei treni l’8 e il 9 aprile. La mobilitazione, annunciata per quella data lo scorso 26 febbraio è stata revocata già da più di una settimana, in data 23 marzo, come si legge sul sito della Commissione di garanzia per gli scioperi.

Quando e dove sciopera il trasporto pubblico locale ad aprile

Saranno invece molto numerosi gli scioperi del trasporto pubblico locale in tutto il mese di aprile. Bus, tram e metropolitane si fermeranno diverse volte in numerose città.

Comincerà Chieti il 4, da mezzanotte alle 6:00, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 24:00. Seguirà Brescia l’11, per quattro ore dalle 17:30 alle 21:30. Il 12 sarà il turno di Genova in notturna, dalle 22:30 alle 2:30 del 13.

Palermo si fermerà il 13, dalle 8:30 alle 17:30. Foggia il 14, dalle 8:30 alle 12:30, lo stesso giorno delle funicolari di Napoli, dove però la mobilitazione durerà dalle 9:00 alle 17:00.

Il giorno più difficile per il trasporto pubblico locale sarà però il 26 aprile, quando il sindacato Confail Faisa ha dichiarato uno sciopero nazionale di 4 ore.

Gli scioperi dei trasporti marittimi e aerei

Il 9 dalle 10:30 alle 14:30, su tutto il territorio nazionale ci sarà anche uno sciopero del trasporto aereo. Lo stesso giorno, nel solo aeroporto di Palermo, scioperano i dipendenti della Gesap dalle 10:00 alle 18:00.

Tra il 13 e il 14 aprile infine, i dipendenti della società di trasporto marittimo Grandi Navi Veloci si mobiliteranno, dalle 20:00 del 13 fino alla stessa ora del giorno successivo.