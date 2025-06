Si arrampica su una grondaia a Catania e morde l'ex compagna, lunga serie di violenze: 24enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 24enne è stato arrestato a Catania per aggressione e maltrattamenti in famiglia dopo essersi introdotto nell’appartamento dell’ex compagna. L’uomo si è arrampicato su una grondaia per raggiungere il balcone e ha aggredito la donna con un morso sulla guancia. L’intervento della Polizia di Stato ha posto fine all’incubo della vittima.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti rapidamente dopo la chiamata di emergenza della donna. Al loro arrivo, hanno trovato la vittima in lacrime e con una tumefazione sulla guancia destra, mentre l’aggressore veniva fermato mentre la strattonava.

Dettagli dell’aggressione

La vittima ha raccontato che il 24enne si è arrampicato fino al secondo piano, sfondando una finestra per entrare in casa. Durante la notte, l’uomo ha cercato di entrare nell’appartamento sferrando calci alla porta, ignorando le suppliche della donna di andarsene.

Storia di violenze

La donna ha spiegato di aver deciso di troncare la relazione a causa delle continue violenze subite, aggravate dalla tossicodipendenza dell’uomo. Nonostante il trasferimento in una nuova casa, l’uomo ha continuato a perseguitarla con messaggi insistenti.

Arresto e conseguenze legali

Il 24enne è stato arrestato per lesioni aggravate e denunciato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Su disposizione del PM di turno, è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida dinanzi al GIP. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Catania.

