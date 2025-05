Si finge carabiniere e prenota in un B&B di Mantova, poi fa scattare la truffa del bonifico: denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 42 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato di Mantova per un tentativo di truffa aggravata ai danni di una titolare di una struttura ricettiva nel centro cittadino. L’uomo, residente in provincia di Napoli, è stato identificato grazie alla prontezza della vittima che ha allertato le forze dell’ordine.

Il piano della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la titolare del B&B è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato falsamente come Maresciallo dei Carabinieri. L’uomo ha richiesto la disponibilità di quattro posti letto per un gruppo di militari in missione, confermando successivamente la prenotazione con l’invio di una falsa ricevuta di bonifico bancario di importo doppio rispetto alla cifra pattuita per il soggiorno.

Il tentativo di rimborso

Poco dopo, la vittima è stata contattata da un secondo soggetto, identificatosi come Appuntato, che sollecitava il rimborso immediato dell’importo versato “per errore”. Pressata dalla situazione e agendo in buona fede, la titolare ha effettuato il bonifico su un conto corrente indicato dall’interlocutore.

Intervento tempestivo

Grazie alla prontezza della vittima, che ha sospettato di trovarsi di fronte a una truffa, il bonifico è stato bloccato in tempo e sono state avviate immediate indagini. Gli accertamenti condotti dalla Polizia Postale hanno permesso di identificare l’autore della tentata truffa, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Indagini in corso

L’uomo è stato denunciato per tentata truffa aggravata e sostituzione di persona. Sono attualmente in corso altre indagini per accertare se vi siano stati episodi analoghi secondo uno schema fraudolento ricorrente. La Polizia di Stato raccomanda a cittadini e operatori del settore turistico di prestare massima attenzione a richieste di bonifici anomali e di verificare sempre l’effettiva ricezione di fondi prima di procedere a eventuali rimborsi. In caso di dubbi, si invita a contattare prontamente le forze dell’ordine.

