Stop al limite dei liquidi nel bagaglio a mano in aereo, via libera dall'Ue e nuove regole per i viaggi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il limite dei 100 millilitri per i liquidi in aereo potrebbe presto essere rimosso. Le autorità europee stanno per approvare nuovi apparecchi che permetteranno di controllare la presenza di liquidi nei bagagli a mano che i passeggeri portano in aereo, e di verificarne la natura, senza doverli togliere dalle valigie.

Stop al limite dei liquidi in aereo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in esclusiva, l’Ecac, la Conferenza europea per l’aviazione civile, sta per dare l’autorizzazione a utilizzare i nuovi scanner Hi-Scan 6040 CTiX negli aeroporti italiani.

Questi apparecchi sono certificati per riconoscere il contenuto delle valigie anche quando si tratta di liquidi e apparecchi elettronici, riuscendo a distinguere la loro natura senza che il personale li debba rimuovere dal bagaglio.

ANSA Passeggeri pronti a imbarcarsi in un aeroporto

Questo significa che, se si parte dagli aeroporti che utilizzano questi sistemi, si può ignorare il limite dei 100 millilitri per i liquidi da portare nel bagaglio a mano. Le novità dovrebbero essere operative a partire dalla fine di luglio o dall’inizio di agosto.

Gli aeroporti italiani che utilizzeranno i nuovi apparecchi

Non si tratta di un cambio normativo. Le regole generali per i liquidi in aereo rimangono le stesse che sono state implementate a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 in tutto il mondo.

Il cambiamento deriva solamente dai miglioramenti tecnologici che i nuovi scanner di sicurezza hanno portato negli aeroporti. Quindi i limiti potranno essere ignorati soltanto negli scali che utilizzano questi scanner.

In Italia saranno quelli di Milano, sia Linate, sia Malpensa, sia Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino, Catania, Bologna e Torino.

Le vecchie regole ancora valide negli altri aeroporti

Per tutti gli altri aeroporti italiani e internazionali che non utilizzano i nuovi scanner, valgono ancora le vecchie regole. Se si viaggia soprattutto all’estero quindi, sarà necessario ricordarsi che il limite dei liquidi nel bagaglio a mano rimarrà quello di 100 millilitri.

I tempi di applicazione delle nuove regole potrebbero essere molto stretti anche perché molti aeroporti hanno già installato i nuovi scanner. Nel 2024 infatti, per un breve periodo, in questi scali le regole sui liquidi erano state rimosse.

Le autorità europee avevano però ripristinato le vecchie regole a maggio, sostenendo che gli strumenti non fossero abbastanza precisi nel rilevare gli esplosivi. Ora il software è stato aggiornato, e sarebbe in procinto di essere approvato definitivamente.