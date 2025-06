Tenta di scassinare un ristorante ad Ancona, poi scappa e getta la tenaglia: 50enne denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato dalla Polizia di Stato avvenuta la scorsa notte nei pressi di piazza Ugo Bassi. L’uomo, un italiano di circa 50 anni, è stato sorpreso mentre cercava di forzare la porta di un ristorante nel quartiere Piano di Ancona.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle ore 4.00 del mattino, una Volante in servizio di controllo del territorio ha notato un individuo sospetto. L’uomo, con un cappuccio scuro, era accovacciato di fronte alla vetrina di un ristorante, intento a forzare la porta d’ingresso. Alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito e bloccato dai poliziotti appiedati e dalla Volante.

Il tentativo di disfarsi delle prove

Durante la fuga, l’uomo ha cercato di liberarsi di una tenaglia da carpentiere di circa 20 cm, lanciandola sotto un’auto parcheggiata. Tuttavia, il tentativo è stato vano, poiché gli agenti non lo hanno mai perso di vista. Una volta raggiunto, è stato identificato e condotto in Questura.

Precedenti penali e provvedimenti

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, oltre a diverse condanne. Per questo motivo, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Immediata è stata la risposta del Questore Capocasa, che ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, considerando i suoi numerosi precedenti penali e il comportamento recidivo.

Conseguenze della misura di prevenzione

La violazione dell’Avviso Orale comporta un’autonoma fattispecie di reato e potrebbe portare all’applicazione di misure più severe e restrittive nei confronti del soggetto. Questa decisione sottolinea l’importanza di prevenire ulteriori reati e di garantire la sicurezza pubblica nella città di Ancona.

Fonte foto: IPA