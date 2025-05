Terremoto vicino Bologna ad Alto Reno Terme di magnitudo 3.8, scossa sentita anche a diversi km di distanza

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Paura alle prime luci dell’alba in diversi comuni della provincia di Bologna, dov’è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, con l’epicentro che è stato individuato dall’Ingv a due chilometri a est di Alto Reno Terme, a una profondità di 55 chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito in diverse province dell’Emilia Romagna e della Toscana.

Il terremoto in provincia di Bologna

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito la provincia di Bologna nella mattinata del 3 maggio 2025, ed è stato avvertito da molte persone in diversi Comuni.

Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle ore 5:08, con epicentro localizzato a due chilometri a est del comune di Alto Reno Terme. La profondità ipocentrale è stata stimata in 55 chilometri.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 avvertita all'alba in provincia di Bologna, epicentro nel Comune di Alto Reno Terme

Il sisma è stato percepito distintamente in diverse località dell’Emilia-Romagna e della Toscana, ma non si registrano danni a persone o cose.

Epicentro ad Alto Reno Terme

Come detto, l’epicentro del terremoto è stato individuato nei pressi di Alto Reno Terme, un comune dell’Appennino bolognese. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’evento sismico ha avuto coordinate geografiche 44.14 gradi di latitudine e 10.98 di longitudine.

Nonostante la magnitudo moderata, la profondità del sisma ha contribuito a una percezione più ampia della scossa, che è stata avvertita anche in città più distanti come Modena, Firenze e Prato. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma sono in corso ulteriori verifiche da parte della Protezione Civile.

Alto Reno Terme, situato nel cuore dell’Appennino tra l’Emilia-Romagna e la Toscana, si trova in realtà in una zona con classificazione sismica 3, considerata ovvero a “basso rischio”. I Comuni classificati in questa zona possono essere soggetti a “scuotimenti modesti”.

La classificazione sismica della zona

Alto Reno Terme rientra nella zona sismica 3 secondo la classificazione ufficiale della Protezione Civile. Questa categoria indica un’area a bassa sismicità, dove possono comunque verificarsi terremoti in grado di causare danni moderati.

In Italia, il territorio è suddiviso in quattro zone sismiche: la zona 1 comprende le aree con maggiore pericolosità sismica, come alcune aree di Calabria, Sicilia e Abruzzo; la zona 2 è considerata a sismicità medio-alta; la zona 3, come nel caso dell’Appennino bolognese, è a sismicità bassa; infine, la zona 4 è ritenuta a sismicità molto bassa.

Nonostante la classificazione relativamente moderata, anche nelle zone 3 la normativa antisismica impone specifiche misure di sicurezza per le costruzioni, al fine di ridurre il rischio in caso di eventi sismici.