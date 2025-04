Ubriaco e drogato in fuga dalla polizia a Monza: tamponamento, rotonde "bruciate" e scazzottata con l'agente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Monza. Un cittadino italiano di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nella serata di ieri dopo un inseguimento in viale Lombardia.

Inseguimento e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operatore della Squadra Mobile, mentre rientrava a casa, ha notato un’Opel Astra con la parte anteriore danneggiata procedere a velocità sostenuta. Insospettito, ha deciso di inseguire il veicolo che ha attraversato due rotonde senza dare precedenza, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

Collisione e resistenza

Una volta raggiunto, il conducente ha tentato di fuggire inserendo la retromarcia e colpendo un’altra auto. Dopo l’impatto, il poliziotto è riuscito a bloccarlo, ma l’uomo, sotto l’effetto di alcol e droghe, ha reagito violentemente colpendolo con calci e pugni. Nonostante ciò, l’agente è riuscito a immobilizzarlo e a richiedere l’intervento della Volante.

Conseguenze e accertamenti

Dai successivi accertamenti è emerso che il soggetto aveva tamponato un altro veicolo poco prima di essere intercettato. Il conducente di quest’ultimo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monza, riportando 5 giorni di prognosi. Anche l’operatore di polizia ha subito lievi contusioni, con una prognosi di 5 giorni.

Provvedimenti legali

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai Carabinieri di Monza, che hanno deferito l’uomo per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre che per l’omissione di soccorso. L’arresto è stato convalidato e il Pubblico Ministero ha richiesto il giudizio direttissimo.

Fonte foto: IPA