Vasile Frumuzache confessa il femminicidio di Maria Denisa Adas Paun, chi è la guardia giurata di Monsummano

A Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, la vita di Vasile Frumuzache si consumava in una apparente normalità. Un matrimonio, due figli e un lavoro come guardia giurata. Eppure oggi il 32enne è indagato con l’ipotesi di aver ucciso Maria Denisa Adas Paun. L’ennesimo femminicidio in Italia, del resto, si sarebbe consumato per rispondere a un presunto ricatto che la donna gli avrebbe mosso contro.

Chi è Vasile Frumuzache

32 anni, residente a Monsummano Terme (Pistoia), Vasile Frumuzache è una guardia giurata. Come ricostruisce Il Mattino l’uomo è sposato e padre di due figli, ma da tempo conduceva una doppia vita.

Al di là della quotidianità da marito e genitore, infatti, avrebbe intrattenuto un rapporto anche con Maria Denisa Adas Paun, sua connazionale 30enne.

Proseguono le indagini sul femminicidio di Maria Denisa Adas Paun, la 30enne romena rinvenuta cadavere a Montecatini Terme (Pistoia) 20 giorni dopo la scomparsa da Prato. Il presunto killer, Vasile Frumuzache, ha raccontato agli inquirenti che la donna lo avrebbe ricattato

Il profilo Facebook di Frumuzache è costellato di foto di famiglia, alcune con la moglie e altre con i due bambini. Come sottolinea Il Tirreno al momento non risultano precedenti penali a suo carico.

Secondo le prime ricostruzioni, nella notte tra il 15 e il 16 giugno avrebbe incontrato la vittima nel residence di via Ferrucci, a Prato, dove i due avrebbero consumato un rapporto sessuale. Poi il femminicidio, il drammatico epilogo della scomparsa della 30enne.

Il femminicidio di Maria Denisa Adas Paun

Maria Denisa Adas Paun viveva a Roma, nel quartiere Torpignattara, insieme alla madre. Nei giorni circoscritti alla scomparsa aveva noleggiato un alloggio presso un residence di Prato, in via Ferrucci, dove gli inquirenti hanno rinvenuto la sua Fiat 500 rossa immediatamente dopo la scomparsa.

Come noto, la 30enne lavorava come escort e si trovava a Prato per incontrare alcuni clienti. Tra questi ci sarebbe stato proprio Vasile Frumuzache, che l’aveva contattata tramite un’app di incontri. Dopo l’appuntamento riservato Denisa è stata strangolata e decapitata con un coltello.

Poi il suo corpo è stato avvolto in un sacco di plastica e nascosto dentro un trolley di proprietà della donna. Il cadavere è stato rinvenuto a Montecatini Terme (Pistoia) all’interno di un casolare abbandonato, il 4 giugno.

La confessione: la 30enne morta per un ricatto?

Il 5 giugno il presunto killer di Maria Denisa Adas Paun è crollato e ha confessato: avrebbe ucciso la donna nella stessa notte tra il 15 e il 16 giugno. Agli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Luca Tescaroli, ha raccontato che la vittima lo avrebbe ricattato una volta appreso che si trattasse di una guardia giurata.

“Mi ha detto che era in grado di arrivare a mia moglie, grazie all’aiuto di altre persone, e mi ha chiesto 10 mila euro in cambio del silenzio”. Per questo motivo Vasile Frumuzache l’avrebbe uccisa. Nel dettaglio – come riporta il Corriere della Sera, il 32enne sarebbe arrivato al residence alle 22:50 del 15 maggio. Le telecamere della struttura lo avrebbero ripreso circa tre ore dopo mentre usciva portando con sé un trolley bianco che veniva caricato sulla sua Golf. In quella valigia c’era il corpo della donna.