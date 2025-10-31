WindTre down oggi venerdì 31 ottobre 2025, problemi a rete internet e telefono: migliaia di segnalazioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

WindTre down nella giornata di venerdì 31 ottobre 2025. Sono migliaia le segnalazioni di disservizi per l’operatore di telecomunicazioni: i clienti lamentano di problemi alla rete internet e a quella telefonica. Fin dal primo pomeriggio i servizi di WindTre risultano inutilizzabili per tanti utenti in tutta Italia, l’azienda non ha ancora rilasciato comunicazioni.

WindTre down: cosa sta succedendo

Dalle 14:30 in avanti di venerdì 31 ottobre 2025 stanno fioccando su DownDetector, il sito specializzato che riporta in tempo reale la situazione e gli eventuali problemi o interruzioni di servizi online, segnalazioni di disservizi per i clienti di WindTre.

In poco tempo sono arrivate oltre quota 1700 a testimonianza di un disagio diffuso, che tocca tutta Italia e che, ore dopo il suo sorgere, non è ancora stato risolto.

ANSA

Un cartellone pubblicitario di WindTre

Disservizi in tutta Italia

Tanti i commenti degli utenti irati e infastiditi dal guasto che sta provocando non pochi problemi.

Sembrerebbe, come detto, che tutta Italia sia coinvolta in questa situazione ma che i disservizi riguardino in particolare la Sicilia dove in tanti segnalano di non riuscire di fatti a utilizzare il proprio telefono e come tale guasto sia ormai duraturo.

Diversi poi collegano il forte maltempo che sta colpendo la regione con l’insorgenza di tali problemi tecnologici.

Telefoni inutilizzabili per gli utenti

I problemi segnalati su DownDetector riguardano principalmente l’internet di rete fissa e mobile che rappresentano rispettivamente il 69 e 20% delle segnalazioni, mentre il totale blackout è lamentato solo dall’11% degli utenti.

Gli utenti lamentano l’impossibilità di connettersi a Internet, effettuare chiamate o accedere ai dati mobili e ci sono anche alcune aree dove il servizio risulta completamente inattivo. Il disservizio non è stato risolto subito, anzi, dopo diverse ore, le segnalazioni sono ancora attive e nuove aree sono state in esso coinvolte.

WindTre si occupa di telecomunicazioni e offre servizi integrati di telefonia mobile, fissa e Internet. Al momento l’azienda non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali in merito né ha spiegato l’origine del guasto o quanto ci vorrà per ripristinare i servizi. Non si tratta comunque di una prima volta, anzi, down di questo genere accadono spesso, come testimoniato da alcuni casi recenti e che hanno riguardato competitor dell’azienda.